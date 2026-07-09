Väktare & Ordningsvakter Sökes till Reception i Göteborg
Tempest Security Sverige AB / Väktarjobb / Göteborg Visa alla väktarjobb i Göteborg
2026-07-09
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Vi söker engagerade väktare och ordningsvakter till receptionsuppdrag i GöteborgVill du vara med och skapa en trygg, professionell och välkomnande miljö? Nu söker vi engagerade väktare och ordningsvakter som vill kombinera säkerhet, ansvar och service i en viktig roll.Hos oss blir du en central del av verksamheten där du ansvarar för både säkerhet och ett professionellt bemötande gentemot besökare, kunder och medarbetare. Vi söker dig som trivs i en roll där service och säkerhet går hand i hand och där du får möjlighet att göra skillnad varje dag.Om rollenSom väktare eller ordningsvakt i receptionen är du företagets ansikte utåt. Du arbetar självständigt med stort ansvar och bidrar till en trygg, säker och välfungerande miljö. Beroende på uppdrag kan tjänsten innefatta arbetsuppgifter enligt både väktares och ordningsvakters befogenheter. Kvalifikationer För väktareVäktarutbildning VU1 och VU2.
Godkänd av Länsstyrelsen för anställning inom auktoriserat bevakningsföretag.
För ordningsvakterGiltigt ordningsvaktsförordnande utfärdat av Polismyndigheten.
Godkänd ordningsvaktsutbildning samt genomförd fortbildning enligt gällande krav.
Godkänd av Länsstyrelsen för anställning inom auktoriserat bevakningsföretag.
Gemensamma kravMinst två års dokumenterad erfarenhet av receptionsarbete eller annan serviceinriktad säkerhetstjänst är meriterande.
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.
God datorvana och erfarenhet av administrativa system.
B-körkort är meriterande.
Ostraffad, drogfri och utan betalningsanmärkningar.
God fysisk och psykisk lämplighet för säkerhetsarbete.
Vi söker dig somHar hög social kompetens och ett professionellt bemötande.
Är ansvarstagande, trygg och har hög integritet.
Är lösningsorienterad och kan fatta välgrundade beslut även under press.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Har ett genuint intresse för säkerhet, service och människor.
Är strukturerad, noggrann och har ett starkt ordningssinne.
Kan hantera konflikter på ett lugnt, respektfullt och professionellt sätt.
Vi erbjuderEn varierad och ansvarsfull tjänst i en professionell organisation.
Möjlighet att utvecklas inom säkerhet och service.
Ett engagerat team med god sammanhållning.
Trygg anställning med lön enligt kollektivavtal.
Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.
AnställningsvillkorTjänsten tillsätts enligt överenskommelse. Provanställning om sex månader tillämpas.Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.AnsökanAnsök via vår hemsida och bifoga:CV
Personligt brev
Giltiga utbildningsbevis
För ordningsvakter: kopia på giltigt ordningsvaktsförordnande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552), https://www.tempestsecurity.com/
411 07 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
Anna Persson anna.persson@tempest.se Jobbnummer
9998628