Sjuksköterska/koordinator Till Asih I Innerstaden (garnisonen) Östermalm
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-09
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När Familjeläkarna startade år 2008 hade vi som mål att ge våra patienter samma vård som vi skulle ge vår egen familj. Denna vision har vi fortfarande. Vi är engagerade och bryr oss om människor. Vi tar ansvar, vill göra skillnad och hjälpa människor. Vår kommunikation och verksamhet präglas av kunskap, arbetsglädje, effektivitet och innovativ utveckling.
Vi söker nu en erfaren sjuksköterska/koordinator till ASIH i Innerstaden Linnégatan (Garnisonen)
Vi söker dig som är en erfaren sjuksköterska/koordinator som vill arbeta inom ASIH - en vårdform där avancerad sjukvård ges i patientens eget hem och där trygghet, värdighet och närvaro står i centrum. Det är ett arbete som kräver både hög kompetens och ett stort hjärta, där varje möte får ta tid och där relationen till patienten och de närstående blir en viktig del av vården.
Hos oss inom ASIH Innerstaden arbetar du i ett erfaret och engagerat team. Vi har vår bas på Linnégatan på Östermalm och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. I vårt team finns många kunniga och erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kompetens och sitt stöd i vardagen. Här finns en varm gemenskap, hög professionalism och en kultur där vi ställer upp för varandra.
Beskrivning av tjänsten
Som sjuksköterska/koordinator i avancerad hemsjukvård har du ett omväxlande och självständigt arbete med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i patientens hem/schemalagda dagar arbetar som koordinator. Du medverkar till att patient och närstående blir delaktiga i vården och att de ska känna sig trygga i hemmet under en period av svår sjukdom. Vården ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Vi dokumenterar i journalsystemet Take Care och planerar vården i verktyget AlfaWelfare (fd Epsilon).
Vi kan erbjuda en trevlig arbetsplats där vi är stolta över vårt fantastiska Team och det arbete vi tillsammans utför varje dag. Du får kollegor med stort hjärta och hög kompetens. Vi sitter i nyrenoverade lokaler på Östermalm. Det finns möjlighet till utveckling och en konkurrenskraftig lön utifrån din kompetens. Vi välkomnar förbättringsförslag och vill alltid utveckla verksamheten framåt.Publiceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. Våra patienter är svårt sjuka och behov av sjukvård men kan vårdas i sitt eget hem. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, god samarbetsförmåga och etik. Du är positiv, initiativrik, stresstålig, flexibel och känner dig säker i din yrkesroll. Du ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat. Körkort är ett krav, men för dig som tycker om att cykla finns även den möjligheten.
Det är meriterande att ha erfarenhet av avancerad sjukvård i hemmet eller hemsjukvård. Adekvat specialistutbildning är meriterande, t ex i onkologisk vård, i palliativ vård eller som DSK.
Tjänsten är på heltid (37h/veckan) och förlagd till mestadels dagtid, eller enligt ök. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Vi arbetar för mångfald och jämställdhet och är en hälsofrämjande arbetsgivare som arbetar aktivt med att ständigt utveckla verksamheten. Familjeläkarna är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO.
Låter det intressant, tveka inte hör av dig för vidare information! Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande.
Bifoga gärna din sjuksköterskelegitimation och ditt examensbevis i din ansökan.
Vi undanber oss vänligt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8048105-2095314". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Linnégatan 89 A (visa karta
)
115 23 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9998636