Operational Procurement Specialist - Junior
Sway Sourcing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Älmhult Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Älmhult
2025-11-19
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Älmhult
, Ljungby
, Hässleholm
, Växjö
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker en junior Operational Procurement Specialist till ett internationellt bolag inom en dynamisk och global miljö. Rollen är perfekt för dig som vill utvecklas inom operativt inköp, supply chain eller affärsadministration och som trivs med att arbeta strukturerat, självgående och med många kontaktytor.
Om rollen
I denna roll stöttar du det operativa inköpsteamet i den dagliga hanteringen av Purchase Orders i företagets inköpssystem. Du bidrar även vid behov i olika projekt samt i aktiviteter kopplade till stakeholder management. Här får du möjlighet att utveckla din förståelse för inköpsprocesser och arbeta i en organisation med högt tempo och stort engagemang.
Arbetsuppgifter
Bearbeta och hantera Purchase Orders i inköpsverktyget
Stötta teamet i löpande operativa inköpsprocesser
Delta i projekt och förbättringsinitiativ
Bidra till ett effektivt samarbete med interna intressenter
Säkerställa struktur, kvalitet och noggrann dokumentation
Kvalifikationer
Junior eller stark entry-level bakgrund
Meriterande med erfarenhet från inköp, supply chain eller business administration
Fördel med erfarenhet från större internationella företag
Mycket god datorvana, särskilt i Microsoft Office
Stark kommunikationsförmåga, både muntlig och skriftlig
Personliga egenskaper
Självgående och modig - vågar ta initiativ
Snabblärd med god förmåga att prioritera
Uppmärksam på detaljer och strukturerad
Stark problemlösningsförmåga
Trivs med att arbeta i en hybrid miljö med flera kontaktytor
Faktaruta
Roll: Operational Procurement Specialist (Junior) Plats: Älmhult (SE) Distansarbete: 25% / Hybrid (minst 3 dagar/vecka på kontor) Uppdragsperiod: 1 dec 2025 - 30 sep 2026 (ca 10 månader, möjlighet till förlängning) Arbetsbelastning: 100% Resor: Nej Sista dag att ansöka är 23 nov 2025, 23:59 Övrigt: Urval sker löpande och uppdraget kan tas bort innan deadline - sök omgående.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Jenny Halilovic jenny@swaysourcing.com Jobbnummer
9613380