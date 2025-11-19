Operational Procurement Specialist - Junior

Sway Sourcing Sweden AB / Inköpar- och marknadsjobb / Älmhult
2025-11-19


Vi söker en junior Operational Procurement Specialist till ett internationellt bolag inom en dynamisk och global miljö. Rollen är perfekt för dig som vill utvecklas inom operativt inköp, supply chain eller affärsadministration och som trivs med att arbeta strukturerat, självgående och med många kontaktytor.
Om rollen
I denna roll stöttar du det operativa inköpsteamet i den dagliga hanteringen av Purchase Orders i företagets inköpssystem. Du bidrar även vid behov i olika projekt samt i aktiviteter kopplade till stakeholder management. Här får du möjlighet att utveckla din förståelse för inköpsprocesser och arbeta i en organisation med högt tempo och stort engagemang.
Arbetsuppgifter
Bearbeta och hantera Purchase Orders i inköpsverktyget


Stötta teamet i löpande operativa inköpsprocesser


Delta i projekt och förbättringsinitiativ


Bidra till ett effektivt samarbete med interna intressenter


Säkerställa struktur, kvalitet och noggrann dokumentation

Kvalifikationer
Junior eller stark entry-level bakgrund


Meriterande med erfarenhet från inköp, supply chain eller business administration


Fördel med erfarenhet från större internationella företag


Mycket god datorvana, särskilt i Microsoft Office


Stark kommunikationsförmåga, både muntlig och skriftlig

Personliga egenskaper
Självgående och modig - vågar ta initiativ


Snabblärd med god förmåga att prioritera


Uppmärksam på detaljer och strukturerad


Stark problemlösningsförmåga


Trivs med att arbeta i en hybrid miljö med flera kontaktytor

Faktaruta
Roll: Operational Procurement Specialist (Junior) Plats: Älmhult (SE) Distansarbete: 25% / Hybrid (minst 3 dagar/vecka på kontor) Uppdragsperiod: 1 dec 2025 - 30 sep 2026 (ca 10 månader, möjlighet till förlängning) Arbetsbelastning: 100% Resor: Nej Sista dag att ansöka är 23 nov 2025, 23:59 Övrigt: Urval sker löpande och uppdraget kan tas bort innan deadline - sök omgående.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Jenny Halilovic
jenny@swaysourcing.com

Jobbnummer
9613380

