Onsite tekniker
Trivs du med ett serviceinriktat arbete där du får möjlighet att arbeta självständigt i ett sammansvetsat team? Har du intresse och erfarenhet av IT och en nyfikenhet av att lära dig mer? Vill du arbeta i en myndighet med ett viktigt uppdrag? Då har vi arbetet för dig!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som onsite tekniker kommer du vara en av förbandets frontfigurer. Du har oftast direkt kontakt med dina kunder och din främsta uppgift är att hjälpa kunderna med tekniska och IT-relaterade problem. I denna roll arbetar du mest med felavhjälpning på plats. Exempel på arbetsuppgifter är installation av nya klienter, byte av trasig utrustning, ha kontroll på nätverkskomponenter, åtgärda kringutrustning eller mjukvara/hårdvara som inte fungerar.
Vi erbjuder dig
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet, vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
• 3 årig gymnasial utbildning med IT inriktning eller annan utbildning/kunskap som vi bedömer likvärdigt
• Goda kunskaper inom Windows operativsystem
• Grundläggande nätverkskompetens
• Mycket god förmåga att utrycka dig i tal och skrift i svenska
• Svensk medborgare
• B-körkort
Det är meriterande om du även har
• Erfarenhet av första linjens support
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på engelska
• Kunskaper inom Active directory
• Erfarenhet av ITIL
• Erfarenhet av agilt arbete, till exempel SCRUM

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar serviceinriktat, trivs med problemlösning och tar stort ansvar för dina kunder och ärenden. Du är van att arbeta självständigt, målinriktat och når goda resultat. För att lyckas i rollen ser vi att du är prestigelös, strukturerad och noggrann. Det är viktigt att du är en god lagkamrat och har förmågan att samarbeta med olika intressenter både internt och externt.
I rollen är det viktigt med en hög integritet och förmåga att hantera viktig information. Tidvis är arbetsbelastningen hög vilket innebär att du ska ha förmåga att prioritera samt vara tydlig och kommunikativ. Du har också förmågan att snabbt och enkelt sätta dig in i olika verksamheter och tekniska lösningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningen är tillsvidare på heltid och inleds med 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd inom Försvarsmakten. Resor förekommer och är i regel planerade.
Placeringsort är Örebro och tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-16. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev.
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta HR-generalist Stina Bengtsson, stina.bengtsson@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
