Montör
2026-03-11
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Du kommer att ingå i ett flexibelt monteringsteam där vi arbetar med allt från enklare till mer komplexa kablage som används i olika applikationer. I rollen deltar du även i produktframtagningsprocessen och bidrar med monterbarhetsperspektiv i nära samarbete med konstruktionsavdelningen samt stödfunktioner som produktionsteknik och kvalitet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Montering av kablage samt elektronik och mekanik för serieprodukter och prototyper
* Medverkan vid framtagning av prototyper utifrån provisoriska underlag
* Bidra till effektiviseringar och förbättringar i produktionen
Vi söker dig med ett genuint intresse för teknik och tillverkning. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och trivs i en verksamhet som ständigt utvecklas. Rollen kräver att du har god samarbetsförmåga och kan arbeta tillsammans med både utvecklingsingenjörer och produktionstekniker.
Vi söker dig som har
* Gymnasiekompetens inom elektronik eller liknande teknisk utbildning
* Erfarenhet av kablage- eller elektronikmontering
* Kunskap om arbete enligt IPC A-610 eller IPC A-620
* Lödcertifikat (FSD 5115 eller motsvarande)
* Förmåga att läsa och förstå ritningar, exempelvis kretsscheman
* Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
* Erfarenhet av avancerade elektronik- och mekanikkonstruktioner
* Erfarenhet av administrativa planeringssystem (MPS)
* Utbildning i eller kunskap om ESD
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
