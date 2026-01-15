Materialhanterare till Saab Surveillance
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld
Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.
Läs mer om bolaget på www.saab.com
Tjänstebeskrivning
Som Materialhanterare arbetar du med godsmottagning och emballering. Du säkerställer att ankommet material hanteras korrekt från det att materialet kommer in, till dess att materialet presenteras för produktionen. Ditt uppdrag blir att förse alla produktionsenheter och projekt med material samt bistå med logistiklösningar för alla enheter. Uppdraget erbjuder ett varierande arbete med olika arbetsuppgifter och daglig kontakt med kunder som främst består av interna kollegor på Saab AB.Dina arbetsuppgifter
• Godsmottagning av inkommande gods
• Truckkörning
• Materiallagring och lagerhållning av material
• Dokumentation och rapportering av inkommande gods
Uppdraget är på heltid, dagtid eller kvällstid, måndag-fredag med möjlighet till flex. Du börjar som konsult med chans till övertag av kund så småningom. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Materialhanterare ser vi att du har erfarenhet av materialhantering och truckkörning. Vi tror att du är en noggrann och kvalitetsmedveten person. Vidare tror vi att du är en anpassningsbar person som kan hantera flera arbetsprocesser samtidigt. Som Materialhanterare har du en god datavana och tycker om att få varva ditt arbete med diverse administrativa arbetsuppgifter. Som person är du även serviceinriktad då mycket av arbetet innebär att samarbeta och samverka inom enheten men också över organisatoriska gränssnitt.Kvalifikationer
• Erfarenhet av godsmottagning och materialhantering
• Erfarenhet av emballering
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Truckkort A+B
• Datavana
• Körkort och tillgång till bil
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet som teamledare
• Erfarenhet av tullhantering
• Erfarenhet av arbete med farligt gods
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag!
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
