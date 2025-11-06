Massör sökes till Blanka Kliniken

Wardau Rådberg, Sofi / Hälsojobb / Stockholm
2025-11-06


Blanka Kliniken är en väletablerad skönhets- och estetikklinik på Södermalm.
Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar inom hudvård, injektioner, laser, avancerad ansiktsvård och kroppsvård.
Nu söker vi en massör som vill bli en del av vårt team!

Vi söker dig som är utbildad massör eller terapeut inom friskvård eller spa, gärna med erfarenhet av någon eller flera av följande behandlingar:
Klassisk massage
Avslappningsmassage
Lymfdränage
Ansiktsmassage
Koppning, Gua Sha eller andra manuella tekniker

Du kommer att arbeta i en trivsam och modern klinikmiljö tillsammans med legitimerad vårdpersonal, hudterapeuter och estetiska behandlare.
Vi ser gärna att du är social, noggrann och har ett genuint intresse för kundservice och välmående.
Omfattning och arbetstider
Deltid eller timanställning till att börja med
Möjlighet till utökad tjänst och fasta tider
Arbetstiderna är flexibla - dag, kväll och helg kan förekomma

Publiceringsdatum
2025-11-06

Kvalifikationer
Utbildad massör (certifiering via Branschrådet Svensk Massage är meriterande men inget krav)
Erfarenhet av arbete i klinik, spa eller salong är ett plus
God svenska eller engelska i tal
Serviceinriktad, ansvarstagande och professionell

Skicka CV och kort personligt brev till: info@blankakliniken.se
Märk din ansökan med Massör Blanka Kliniken.
Rekrytering sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@blankaklinik.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Wardau Rådberg, Sofi, http://www.blankaklinik.se

Arbetsplats
Wardau Rådberg Sofi

Jobbnummer
9591021

