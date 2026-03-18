Massör sökes till Blanka Kliniken
2026-03-18
Blanka Kliniken är en väletablerad skönhets- och estetikklinik på Södermalm.
Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar inom hudvård, injektioner, laser, avancerad ansiktsvård, kroppsvård samt medicinsk och estetisk massage.
Nu söker vi en massör som vill bli en del av vårt team och arbeta både med klassiska manuella behandlingar och LPG-massage.
Om LPG
LPG (endermologi) är en mekanisk bindvävsmassage som utförs med en avancerad behandlingsmaskin. Behandlingen stimulerar lymfdränage, blodcirkulation, bindväv samt hudens egen kollagen- och elastinproduktion. LPG används både inom friskvård och estetik, bland annat vid muskelspänningar, vätskeansamlingar, celluliter och för att förbättra hudkvalitet. Behandlingen är skonsam men djupverkande och kräver god teknik och jämn behandlingstakt.
Vi söker dig som är utbildad massör eller terapeut
Gärna med erfarenhet av någon eller flera av följande behandlingar:
Klassisk massage
Avslappningsmassage
Lymfdränage
Ansiktsmassage
LPG / endermologi (eller intresse av att lära dig)
Koppning, Gua Sha eller andra manuella tekniker
Utbildning i LPG kan erbjudas för rätt person.
Om rollen
Du kommer att arbeta i en trivsam och modern klinikmiljö tillsammans med legitimerad vårdpersonal, hudterapeuter och estetiska behandlare.
Vi söker dig som är noggrann, lyhörd och professionell, med ett genuint intresse för kundservice, kroppens funktion och välmående.
God fysik är mycket viktigt, då arbetet kräver uthållighet, styrka och en jämn behandlingstakt under hela arbetsdagen - både vid manuell massage och LPG-behandlingar.
Omfattning och arbetstider
Deltid eller timanställning till att börja med
Möjlighet till utökad tjänst och fasta tider
Flexibla arbetstider - dag, kväll och helg kan förekomma
Utbildad massör
Erfarenhet av arbete i klinik, spa eller salong är meriterande
God fysik och förmåga att arbeta med jämn kvalitet och tempo
Intresse för både manuell massage och maskinbaserade behandlingar
Serviceinriktad, ansvarstagande och professionell
Du ska i samband med ansökan inkomma med löneanspråk Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: rekrytering@blankaklinik.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Wardau Rådberg, Sofi
, http://www.blankaklinik.se Arbetsplats
Wardau Rådberg Sofi Jobbnummer
9804731