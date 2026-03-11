Målare
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om du är som oss, tror vi att du kommer passa perfekt för den här tjänsten. Vadå som oss? Jo, en grym och erfaren målare som aldrig lämnar en arbetsplats utan att det är skinande och snyggt. Dessutom värdesätter du såklart service!
Men vad är det vi sysslar med egentligen? Inte Bara Post Allt-i-Allo är en hantverkstjänst som fixar det mesta, och då menar vi verkligen det mesta. Just nu söker vi dig som är en trygg och erfaren målare som vet hur man levererar kvalitet från första penseldrag till sista finish. Hos oss blir du en del av ett litet målarteam som rullar runt på stan i elbil. Uppdragen är varierande, allt från inomhusmålning, snickerimålning och tapetsering till mer omfattande projekt där noggrannhet och yrkesstolthet verkligen gör skillnad. Vi brukar säga att vi sällan tackar nej till uppdrag, för det är helt enkelt roligare att säga ja. Men för att fortsätta leverera på den nivån behöver vi nu förstärka med fler erfarna målare som brinner för sitt hantverk och för riktigt bra service.
För att lyckas i rollen ser vi att du: * Utbildad och har flera års erfarenhet som målare * Är självgående och trygg i hela processen - från underarbete till färdigt resultat * Har känsla för detaljer och kvalitet * Trivs med ett fysiskt och varierande arbete * Är lösningsorienterad, prestigelös och serviceinriktad * Har B-körkort
Så vad erbjuder vi dig? * En tjänst vid behov (med goda möjligheter till mer) med förmåner som friskvårdsbidrag.
Utgångspunkten är vårt kontor på Gärdet i Stockholm. * Möjlighet att vara med och påverka i ett snabbväxande företag * Fantastiska kollegor och stark teamkänsla
Vi söker dig som inte bara kan måla, utan som vill vara med och sätta färg på hela stan. Låter det som du? Då tycker vi att du ska säga ja. Så ansöker du
