Målare

Nordbo entreprenad AB / Målarjobb / Göteborg
2026-01-27


Vi söker en självgående målare för service arbete och renoveringsarbeten.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Spackling och slipning
Grund- och slutmålning av väggar, tak och snickerier
Inomhusmålning samt utomhusmålning vid behov
Säkerställa god finish, rätt materialval och ordning på arbetsplatsen
Följa gällande säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö

Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven, noggrann och trivs med praktiskt arbete. Du är självgående, ansvarstagande och har god arbetsmoral.
Erfarenhet av måleriarbete är meriterande men inget krav
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God kommunikationsförmåga på svenska eller engelska

Dina personliga egenskaper
Noggrann
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Positiv inställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@nordboentreprenad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordbo entreprenad AB (org.nr 559054-7666)
Styrfarten 13 (visa karta)
417 65  GÖTEBORG

Jobbnummer
9707585

