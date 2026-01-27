Målare
2026-01-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker en självgående målare för service arbete och renoveringsarbeten.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Spackling och slipning
Grund- och slutmålning av väggar, tak och snickerier
Inomhusmålning samt utomhusmålning vid behov
Säkerställa god finish, rätt materialval och ordning på arbetsplatsen
Följa gällande säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven, noggrann och trivs med praktiskt arbete. Du är självgående, ansvarstagande och har god arbetsmoral.
Erfarenhet av måleriarbete är meriterande men inget krav
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God kommunikationsförmåga på svenska eller engelskaDina personliga egenskaper
Noggrann
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Positiv inställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: info@nordboentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordbo entreprenad AB
(org.nr 559054-7666)
417 65 GÖTEBORG Jobbnummer
