Lösningsarkitekt till statlig digitalisering (Java/Microservices)
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Södertälje
, Nykvarn
, Västerås
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag inom IT, finans och industri. Vi hjälper kunder i både privat och offentlig sektor med erfarna specialister som gör skillnad från dag ett. Hos oss får du korta beslutsvägar, tydlig kommunikation och uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner.Dina arbetsuppgifter
Översätta verksamhetens behov till robusta tekniska lösningar inom en modern integrations- och microservicesmiljö
Delta i implementation och bidra till hög teknisk kvalitet i lösningsdesign, tjänster och komponenter
Underhålla arkitektur- och systemdokumentation samt ge kvalificerat användarstöd
Arbeta nära verksamhet och utveckling i ett agilt arbetssätt (scrum/kanban) med visuell styrning
Följa ITIL-processer för incident-, problem- och förändringshantering i ärendehanteringsverktyg
Arbeta proaktivt med förbättringar för att öka tillgänglighet, minska incidenter och höja kvalitet
Onboarding sker på plats hos kunden i Luleå under första veckan; därefter primärt på distans med planerade resor till Luleå cirka två gånger per halvår (ca tre dagar per tillfälle). Möjlighet finns även till arbete på plats i Stockholm eller Luleå efter överenskommelse
Kvalifikationer (Ska-krav)
Minst 3 års erfarenhet av JavaEE/Jakarta EE
Minst 3 års erfarenhet av design och implementation av tjänster/komponenter som samverkar enligt mini-/microservicesmönster
Minst 3 års erfarenhet av arkitekturarbete inom statlig myndighet i Sverige
Möjlighet att genomgå och godkännas i säkerhetsprövning enligt gällande regelverk
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av tullrelaterade klareringsprocesser
Erfarenhet av meddelandedrivna lösningar (JMS, MQ)
Erfarenhet av eventdrivna och asynkrona arkitekturer
Dokumenterad erfarenhet av Docker/containerteknik
Dokumenterad erfarenhet av Oracle-databaserSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
. Märk mejlet med "Lösningsarkitekt till statlig digitalisering (13082)". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@avaron.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279) Jobbnummer
9529609