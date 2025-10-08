Lönekonsult
Löneenheten består i dag av åtta personer som arbetar på uppdrag av stadens verksamheter med utveckling och drift av personal- och löneprocesser, pensioner och försäkringar. Vi tillhör stadsledningskontoret som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Hos oss arbetar cirka 120 medarbetare. Stadsledningskontoret fungerar som bron mellan politik, förvaltning och stadens olika verksamheter.
Dagligen hjälper vi våra kollegor med råd, stöd och service inom hr/lön, ekonomi, upphandling, kommunikation, registratur, juridik och it. Här samlas stor kompetens och många yrkeskategorier vilket ger en dynamisk arbetsmiljö med mycket utbyte och lärande.
För oss är det viktigt att du mår bra och har en god balans mellan jobb och fritid. Du har därför möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan. Vi erbjuder även flextid, friskvårdsbidrag, en timmes friskvård i veckan, hälsodagar samt tillgång till friskvårdslokal. Som nyanställd går du vår centrala introduktion Medarbetarlyftet.
Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Det dagliga personal- och lönearbetet är decentraliserat till chefer, administratörer och medarbetare via digitala lösningar i vårt personal- och lönesystem Heroma. Löneenhetens arbete är med andra ord högt digitaliserat med få inslag av manuella beräkningar och flöden. Verksamheten präglas också av arbete med många lag- och avtalsförändringar och IT-tekniska utvecklingar.
Löneenhetens tre huvuduppgifter är att stödja chefer och administratörer i relevant lag- och avtalstolkning i kombination med handhavande av Heroma, att utveckla och underhålla Heroma samt löpande utvecklingsarbete i stora och små projekt.
Omsorg och skola är våra största uppdragsgivare. Vi levererar även fullt personaladministrativt stöd till anställda i stadshuset samt till förskolorna.
Naturligtvis ingår även löpande administration och handläggning, t ex ekonomisk avstämning, kontroller, onboarding, slutlöner, semesteromställning, rapportering till myndigheter mm.
Arbetet bedrivs på flera sätt, dels via ärendehanteringssystemet och dels i support via telefon. Vi involverar våra användare i hög grad genom nätverksträffar och individuella samarbeten. Vi genomför även utbildningar för våra Heroma-användare i grupp och enskilt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Du har flera års erfarenhet av arbete i ett avancerat personaladministrativt system. Du ska ha en bred kunskap i arbetsrätt och kollektivavtal. Arbetet kräver god svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande med erfarenhet av löne- och/eller personalarbete i kommun eller region, med arbete i det personaladministrativa systemet Heroma samt av schema och bemanning i äldreomsorg och skola.
Du och alla medarbetare på löneenheten är flexibla genom att ni arbetar tillsammans i team med många olika uppgifter. Med jämna mellanrum fördelar vi om uppgifter för att anpassa oss till förvaltningarnas behov, gruppens sammansättning och årets administrativa cykler.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Det är viktigt för oss att du är socialt utåtriktad. Det innebär att kunna skapa och underhålla relationer med kollegor, chefer och administratörer och att vara bekväm i rollen som utbildare.
Arbetet kräver att du är strukturerad och proaktiv. Du ska vara bra på att prioritera och styra eget, våra chefers och administratörers arbete inom vårt ansvarsområde.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
