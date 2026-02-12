Linux Software developer med fokus på automation och säkerhet
Vill du arbeta med Linux på djupet och automatisera cybersäkerhetsaktiviteter i en högteknologisk miljö? Här får du kombinera automation, systemhärdning och testutveckling i en roll med direkt påverkan på produktens säkerhet.
OM TJÄNSTEN
I rollen som Software Developer arbetar du med automation av cybersäkerhetsaktiviteter i en Linux-miljö. Du ansvarar för att automatisera exekvering av säkerhetstester, generera strukturerad output och bidra med förslag på åtgärder för att ytterligare härda systemen. Arbetet sker nära både mjukvara och hårdvara i en produktionsliknande miljö, med fokus på att bygga en stabil och återkommande säkerhetsprocess.
Mycronic är ett svenskt globalt högteknologiskt företag med visionen att vara den mest pålitliga partnern till skaparna av morgondagens elektronik. I över 50 år har de utvecklat och tillverkat maskiner för elektronik- och displayproduktion. Idag har Mycronic en unik position som världsledande leverantör av maskritare för avancerade fotomasker - maskiner som är en del av tillverkningsprocessen bakom skärmar i exempelvis TV-apparater, mobiltelefoner, surfplattor och smartklockor. Här blir du en del av en tekniskt avancerad och global verksamhet där säkerhet och kvalitet är avgörande.
Du erbjuds
Ett spännande projektuppdrag med stora möjligheter att skapa kontakter på både Mycronic och Academic Work
Dina arbetsuppgifter
• Automatisera exekvering av testskript i Linux-miljö
• Generera och strukturera testresultat samt integrera mot Jira
• Identifiera, analysera och föreslå åtgärder för ökad systemhärdning
• Dokumentera processer och beslutslogik i Confluence
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 2-3 års erfarenhet av arbete i Linux-miljö, med djup förståelse för installation, konfiguration och felsökning på systemnivå
• Erfarenhet av automation (Ansible är meriterande)
• Stark förståelse för cybersäkerhet och systemhärdning (hardening) i Linux
• Erfarenhet av att arbeta med Git-baserade miljöer och testautomation
• Tidigare arbete med Jira och Confluence
• God förståelse för hur Linux samverkar med datorhårdvara och systemnära miljöer
• Flytande engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Noggrann, analytisk, lösningsorienterad och samarbetsinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
