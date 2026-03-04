Lastbilschaufför
2026-03-04
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
, Växjö
Chaufför
Nu söker vi chaufförer till vårt team hos oss på Lindbytvätten.
Du kommer dagligen serva våra kunder med textilgods utifrån fastställda distributionsturer. Varje utleverans följer en noga förplanerad rutt. På avtalad leveransdag hämtar våra chaufförer smutsigt gods på anvisad plats. Samtidigt levererar vi en ny uppsättning fräscha plagg, textilier, entrémattor eller förbrukningsartiklar enligt överenskommelse. Som en del i teamet kommer du arbeta aktivt med att tillgodose bästa möjliga service gentemot våra kunder och även internt. Våra kunder finns på Öland, Småland, Blekinge och Kronobergs län med omnejd.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Säsongsarbete juni-aug, där startdatum blir någon gång under perioden mars-juni för upplärning/introduktion
Lön: Lön enligt kollektivavtal tillämpas
Arbetsort: Borgholm/Lindby
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om dig
Vi söker en engagerad, ansvarsfull och driven person som är van att arbeta självständigt. Du är flexibel och serviceinriktad där sociala och kommunikativa färdigheter är en viktig del för att främja goda kundrelationer. Vi ser gärna även att du är en lagspelare som är van att arbeta för gruppens bästa med en serviceinriktad inställning.
Kvalifikationer
B, C körkort
Giltig YKB utbildning
Svenska, tal och skrift
Ansökan
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marie Salebäck, HR-partner, på telefon 072 144 55 85.
Vänligen skicka ansökan med CV och personligt brev till: marie.saleback@lindbytvatten.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: marie.saleback@lindbytvatten.se Arbetsgivarens referens
