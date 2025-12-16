Lärare på Socialpedagogutbildning
2025-12-16
Bromma folkhögskola ligger både centralt och naturnära mellan Brommaplan och Judarskogen. Här finns allmän kurs, musikutbildning, konstlinje, fritidsledarutbildning, diakonal utbildning, seniorkurs och behandlingspedagogutbildning. Det är en miljö med mycket kreativitet och stark framåtanda.
Vi har sedan hösten 2021 bedrivit Behandlingspedagogutbildning på distans men med veckolånga närträffar på skolan, och nu kommer vi att byta namn till "Socialpedagogutbildning med behandlingsinriktning". Det finns ett team runt utbildningen som du skulle ingå i. Teamet leds av en kursföreståndare.
Bromma folkhögskolas värdeord är Landa - Mötas - Växa - Skapa
Landa som tar avstamp i vår existentiella hälsa, där skolan vill vara en plats där människor kan få vara som de är, få uttrycka och mötas i sina existentiella frågor.
Mötas som både möter upp kring vår sociala hälsa men också lyfter in det starka demokratiska uppdrag vi har som folkhögskola. Skolan är en mötesplats mellan generationer, åsikter och intressen.
Växa som är det grundläggande uppdrag som driver oss framåt som skola. Att få se människor växa i kunskap, färdighet, trygghet och självbild.
Skapa som är en process i varje utbildning, oavsett om det är en konstnärlig utbildning eller en yrkesförberedande. Vår skaparkraft hänger ihop med vår motivation och den måste få utlopp på olika sätt.
Vi söker dig som
Vill arbeta i en kreativ och salutogen miljö
Har folkhögskollärarutbildning eller erfarenhet av vuxenundervisning
Känner dig trygg med att undervisa i kriminalitet, beroende, integration, samhällskunskap
Har god administrativ förmåga och tycker om att samarbeta
Handleda i projektskrivning utifrån vetenskaplig metod.
Jobbat i Google Workspace och/eller känner dig bekväm i en digital miljö
Vi ser gärna att du börjar tjänsten i april men är öppna för diskussion kring startdatum. Tjänstens storlek kan diskuteras, men ett riktmärke är 50%.
Huvudman för skolan är Equmeniakyrkan och Equmenia. Det är inte ett krav att ha koppling till huvudmannen. Vi vill att skolan ska rymma alla former av tro och livsåskådningar, vi söker bredd och djup. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: rekrytering@brommafolkhogskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bromma Folkhögskola
Åkeshovsvägen 29 (visa karta
)
168 39 BROMMA Arbetsplats
Bromma folkhögskola Kontakt
Rektor
Jenny Kimming jenny.kimming@brommafolkhogskola.se Jobbnummer
