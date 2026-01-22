Kurator
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Välkommen till Bikupan!
Vi söker nu en ny medarbetare till vårt härliga gäng. Du kan förvänta dig att möta en vänlig och stöttande personalgrupp.
Bikupan är en 7-9 skola som präglas av att elevens lärande står i centrum. Ett utvecklingsarbete bedrivs för att hålla en god och hög kvalitet. På enheten finner du ett positivt klimat där vi arbetar trygghetsskapande och tillsammans med ett uttalat VI-tänk. Skolan är mångkulturell och att arbeta språkutvecklande, relationsskapande och kompensatoriskt är viktiga grundstenar i skolans pedagogiska verksamhet.
Tillsammans lägger vi grunden till livslångt lärande genom kunskap, utmanande undervisning, kommunikation och kreativitet för att göra skillnad för sig själv och andra, nu och i framtiden. Vår pedagogiska verksamhet vilar på en vetenskaplig grund och ger kraft till lärande och utveckling.
På vår skola arbetar en positiv och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Samarbete sker genom gemensam planeringstid, arbets- och ämneslag samt övergripande på enheten. Elevernas kunskapsutveckling sätts i fokus och utmanar varje enskild elev efter dennes förmågor.
Elevhälsoteamet består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, två kuratorer och tre specialpedagoger. Skolläkare och skolpsykolog samt en central specialpedagog finns också tillgängliga för stöd utifrån behov. Teamet träffas varje vecka i syfte att arbeta förebyggande och främjande samt åtgärdande. Välkända rutiner finns på enheten i syfte att kunna stötta alla elever utifrån deras behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom. Vi söker dig som är flexibel, positiv och med en förmåga att möta elever och läsa av dem utifrån deras dagsform. Vi förväntar oss goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut tas.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
