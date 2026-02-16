Kundflödeschef - Coop Munkebackstorg
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Göteborg
2026-02-16
Drivs du av affärsmannaskap och tycker om att leda och utveckla andra? Då kan du vara rätt person för oss!
Nu söker vi på Coop Munkebäckstorg en medarbetare som i rollen som kundflödeschef med genuint matintresse, friskt driv och med glimten i ögat vill vara med och lyfta butiken Coop Munkebäckstorg till nya höjder.
Våra öppettider är 7-22 alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken drivs idag av ett 17-tal fast anställda och ytterligare ett gäng extra anställda. Vi erbjuder tjänster såsom manuell deli & fisk, en fräsch salladsbar samt förbutik med Svenska spel och paketutlämning.
Som Kundflödeschef ansvarar du för butikens samtliga områden inom det personliga kundmötet där du driver frågor och aktiviteter utifrån att maximera NKI.
Ditt primära huvuduppdrag kommer att vara inom färskvaruområdet där frukt & grönt, bröd, kött, manuell deli/fisk ingår. Du kommer också vara en del av butikens ledningsgrupp, ha ett övergripande ansvar för butikens alla delar och resultat: med kundnöidhet, försälining och ständig förbättring i fokus. Du kommer även ansvara för kvalitetsarbetet inom området färskvaror
I dina arbetsuppgifter ingår; Skapa den bästa kundupplevelsen i butiken med matglädie och inspiration. Med starkt affärsmannaskap leverera resultat utifrån butikens mål och nyckeltal inom ditt ansvarsområde.
För att lyckas i din roll;
- Du är en duktig kommunikatör som leder, coachar, engagerar och inspirerar dina medarbetare
- Du är strukturerad och målinrikta
- Tidigare erfarenhet från ledande befattning inom detaljhandeln
- Jobbat med Säker Mat och kvalitetsarbetet inom butik.
- Arbetat inom olika färskvaruområden i butik
- Du trivs som bäst när du får vara "på språng" och har mycket att göra
- Du behöver vara flexibel och kunna ta dig an alla uppgifter I en butik av vardagshandelsstorlekCoop erbjuder dig ett spännande och stimulerande chefsjobb i en verksamhet med alla möjligheter för dig som vill utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (38,25 h/vecka). Tillträde till tjänsten önskas snarast men sker enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tillämpar provanställning. Arbetstiderna kommer att variera och förekommer mestadels dagtid men en kväll i veckan och en helg i månaden ligger också med i planeringen från start.
Vill du veta mer angående tjänsten kontakta Butikschef Alexandra Rutgersson via tel. 010-741 61 41 alt. mail: munkebackstorget.bc@coopvast.se
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Utbildning;
- Gymnasieutbildning är ett krav
- Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet är meriterande
Erfarenhet/Särskild kompetens;
- Tjänsten erfordrar bred erfarenhet och kompetens från dagligvaruhandel
- Tjänsten kräver dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare
- Tjänsten kräver dokumenterade goda resultat i verksamhet med eget resultatansvar
- Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift, är ett krav
- Dokumenterad ledarerfarenhet från dagligvaruhandeln är meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9743771