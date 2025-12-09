Koordinator
2025-12-09
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS har ett spännande samarbete med en kund inom fordonsindustrin som finns på ett flertal orter i Sverige. Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad Koordinator till Besöks- och Konferenscenter vid siten i Köping. Vill du vara med och skapa förutsättningar för en trivsam och tillmötesgående miljö och leverera service i världsklass? Sök då denna tjänst hos oss!
Om rollen
Som Koordinator får du en mycket viktig roll att säkerställa ett varmt välkomnande och professionellt bemötande. Vi söker dig som är hängiven och handlingskraftig. Du är strukturerad och har koll - på så sätt känner du dig trygg och förberedd på dagens händelser. Du är lyhörd och observant samt har ett öga för vad som behöver göras.
Din uppgift är att ansvara för att tjänsteleveransen fungerar smidigt samt att skapa en trivsam och väl fungerande arbetsmiljö för både de som besöker och de som arbetar på site. Din arbetsdag erbjuder en variation av arbetsuppgifter, därav söker vi dig som är prestigelös och vill ta ansvar för hela driften och som uppskattar ett omväxlande arbete. Genom ett engagerat och varmt värdskap tar Besöks- och Konferenscentret emot och vägleder besökare och anställda så att de känner sig sedda och välkomna - detta för att förstärka kundens varumärke. Sysselsättningsgrad - ca 50%
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Välkomna besökare, registrera dem samt eventuell bil. Informera om gällande säkerhetsregler om besöket innefattar en tur i produktionen.
• Hålla receptionen välkomnande, uppdaterad och intressant för besökare.
• Ta emot interna samt externa utbildare och hjälpa dem att installera sig i konferensrummet.
• Beställa, ta emot och duka upp fika/lunch till besöksgrupper i konferenscenter.
• Driva och utveckla besöksverksamheten, inklusive guider, informationsmaterial och utrustning.
• Hantera besöksförfrågningar via externa hemsidan.
• Arrangera samt agera värd vid events - möten, mässor, utställningar etc.
• Ansvara för drift, löpande uppdatering av sortiment och det visuellt kreativa i Merchandise Shop.
• AV-support för hörsal och studion.
• Fotografering av personal i studion.
• Support av material till informations-skärmar.
• Löpande uppdatering på sociala medier.
• Support för sponsringsverksamheten - administrera matchbiljetter och liknande.
• Posthantering.
• Hantering av poolbilsnycklar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i serviceyrket och är lyhörd för kundens önskemål. Du tar stort ansvar för ditt arbete med en god överblick över ditt ansvarsområde. Du drivs av att hela tiden utveckla leveransen och komma med förbättringsförslag. Du är självklar i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå samt ha lätt för att skapa goda relationer med såväl kund, besökare som medarbetare. Arbetet bedrivs både enskilt och i grupp, därav är det av vikt att du både kan arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga. Det är av vikt att du är utåtriktad samt prestigelös och kan hjälpa till även med andra arbetsuppgifter utöver dina sedvanliga ansvarsområde vid behov. Din kommunikativa förmåga är god där du kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska - i såväl tal som skrift. Du har som minst gymnasieutbildning, är en effektiv administratör samt har goda IT-kunskaper och god systemvana. Det är meriterande med utbildning och erfarenhet inom kommunikationsområdet.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter och vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder stöd i din utveckling samt utbildningar - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS värderingar är Kvalitet, Ansvar, Ärlighet och Entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan!
På grund av GDPR, behandlar vi inte ansökningar inkomna via mail.
Intervjuer sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Tillträde så snart som möjligt.
Ansvarig Rekryterare - Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9636541