Kommunikatör
2026-03-13
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Vill du arbeta med kommunikation som bidrar till insyn, delaktighet och utveckling i en liten kommun där beslutsvägarna är korta och möjligheten att påverka är stor?
Nu söker vi en kommunikatör till enheten för samhällsutveckling.
Hos oss får du en viktig roll i att utveckla och samordna kommunens kommunikation - både internt och externt.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid enheten för samhällsutveckling, som är en del av kommunledningskontoret. Enheten består av flera strateger, utvecklare och handläggare som samordnar och utvecklar kommunövergripande processer inom områden som lokalförsörjning, kris och beredskap, tillgänglighet, brottsförebyggande arbete, digitalisering, budget- och uppföljning, näringslivsutveckling och kommunikation. Vi är ett team av kunniga och hjälpsamma kollegor som drivs av engagemanget att göra Norberg till en ännu bättre plats att leva, bo och verka i.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som kommunikatör i Norbergs kommun har du en viktig roll i att utveckla och samordna kommunens kommunikation. Rollen kombinerar strategiskt arbete med operativt genomförande.
I en mindre kommun som Norberg innebär det att du arbetar nära både verksamhet och politisk ledning, och får möjlighet att bidra till hur viktiga beslut och utvecklingsfrågor kommuniceras till invånare och andra målgrupper.
Du stödjer chefer och verksamheter i kommunikationsfrågor och bidrar till att kommunens beslut, utvecklingsinsatser och samhällsinformation når rätt målgrupper på ett tydligt och tillgängligt sätt. Du arbetar också nära kommunens informatör i det löpande kommunikationsarbetet.
I rollen ingår bland annat att:
- planera och genomföra kommunikationsinsatser kopplade till kommunens verksamhet och utvecklingsarbete
- bidra till utvecklingen av kommunens digitala kommunikationskanaler, exempelvis webbplats och sociala medier
- ta fram och målgruppsanpassa texter och annat kommunikationsmaterial
- bidra i arbetet med kriskommunikation och samhällsinformation
- medverka i kommunens arbete med platsutveckling
Tjänsten är varierad och innebär många kontaktytor. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samverkan med kollegor i organisationen.
Kvalifikationer och kompetenser
- Relevant högskoleutbildning inom kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet av kommunikationsarbete i politiskt styrd organisation, gärna kommunal verksamhet.
- Mycket god förmåga att skriva och anpassa texter till olika målgrupper
- Erfarenhet av arbete med digitala kommunikationskanaler, exempelvis webb och sociala medier
Som person är du förtroendeingivande och bra på att skapa relationer och samarbeta med andra. Du behöver vara trygg i din roll som kommunikatör för att kunna ta egna initiativ, stötta ledare och driva kommunikationsuppdraget framåt., med förmåga att planera och prioritera med gott omdöme.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kriskommunikation samt kommunikationsarbete i förändrings- eller utvecklingsprocesser. Vi ser också positivt på erfarenhet av arbete i webbpubliceringssystem (CMS) och kunskap inom grafisk produktion, exempelvis i Adobe InDesign eller liknande verktyg.Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Provanställning kan komma att tillämpas. Befattningen som kommunikatör är säkerhetsklassad, varför godkänd säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen är en förutsättning för anställning.
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig till HR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs kommun
(org.nr 212000-2072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunledningskontoret - Enhet samhällsutveckling Kontakt
Karin Nordlund 0223-29024 Jobbnummer
9795083