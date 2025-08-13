Kökschef
Hoffa Sportsbar & Entertainment AB / Kockjobb / Örebro Visa alla kockjobb i Örebro
2025-08-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hoffa Sportsbar & Entertainment AB i Örebro
Chefskock sökes till Striker Sportbar i Örebro!
Striker är Örebros självklara samlingsplats för sportälskare, god mat och skön stämning. Hos oss kombineras pulsen från livesport med en avslappnad atmosfär och en meny som höjer upplevelsen till nästa nivå. Nu söker vi dig - en passionerad och erfaren Kökschef - som vill vara med på vår resa framåt!
Vad vi söker:
Vi letar efter en kreativ och driven kökschef som:
Har flerårig erfarenhet från köksledning
Är van att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet
Kan skapa menyer som passar både sportfantaster och matälskare
Har goda ledaregenskaper och älskar att jobba i team
Har ett brinnande intresse för mat, smak och utveckling
Vad vi erbjuder:
En spännande roll i en växande sportbar med höga ambitioner
Stor frihet att sätta din prägel på menyn
Härligt arbetsklimat med ett sammansvetsat team
Möjligheten att arbeta i hjärtat av Örebro, där både stämningen och sportintresset är på toppPubliceringsdatum2025-08-13Så ansöker du
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka din ansökan till orebro@striker.nu
- vi rekryterar löpande, så vänta inte för länge! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: orebro@striker.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hoffa Sportsbar & Entertainment AB
(org.nr 559496-3992)
Drottninggatan 12 (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
Striker Örebro Jobbnummer
9455828