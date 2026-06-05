Sommarjobb för en hundkär kvinna som personlig assistent
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-06-05
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Är du intresserad av hundar och samtidigt vill arbeta extra i juli med att hjälpa en annan människa att få sin vardag att gå runt?
Vi på Vår Omtanke söker nu en personlig assistent som vill arbeta med en av våra kunder på hennes landställe utanför Norrtälje. I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-06-05Företaget
Kunden är en kvinna i 40-års åldern som på somrarna åker ut till sitt landställe utanför Norrtälje med sin man och sina två hundar. Hon har en neurologisk sjukdom som påverkar funktionen i hennes muskler och behöver därför en assistent som kan vara hennes armar och ben för att få vardagen att gå runt. Det är alltifrån förflyttningar, personlig hygien till lite hushållssysslor och träning av hundarna tillsammans med kunden. Hon har ett stort intresse för miljö och samhällsfrågor och dagarna ägnas mycket åt vardagssysslor, sköta hundarnas hälsa (tex borsta tänder, torka tassar, borsta pälsen mm) och att träna hundarna.
Det är viktigt att du är:
Kvinna
Ödmjuk
Lösningsorienterad
Kan skriva och prata flytande svenska
Hundintresserad och bekväm att hantera hundar.
Van att sköta ett hem och hushåll
25 år och äldre
Körkort och tillgång till bil är ett krav för att kunna ta sig till arbetsplatsen då inga bussar går dit.
Ingen tidigare erfarenhet av att arbeta inom vården behövs. Personkemin är det som kommer att avgöra.
Vad får du?
Friskvård, utbildning, introduktion och en härlig kund att arbeta hos. Vi har kollektivavtal och ett nära arbetssätt.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Tjänsten är ett sommarvikariat under juli månad då ordinarie assistenter inte kan ta sig till arbetet på sommarstället. Passen är förlagda kl. 8-18.30 vardagar och helger kl. 9-16. De flesta passen ligger 4 dagar i rad för sen vila i ca 4 dagar. Du kan inte ta med dig din hund till arbetet. Möjligt att detta kan bli en återkommande tjänst på somrarna.
Introduktion ska helst ske sista veckan i juli om möjligt.
Lön: Fast timlön + övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7861466-2039630". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
Östhammarsgatan 64 (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9950854