Köksbiträde Tullen
Segerblom Invest AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-09-29
Är du redo att jobba i ett högt tempo och trivs med att vara snabb om fötterna när stressen stiger? KAJSAS söker nu engagerade och drivna köksbiträden för uppstart under hösten 2025. Här får du möjlighet att arbeta på en plats med en härlig familjär stämning, samtidigt som du får vara med och skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för service och matlagning. Du har erfarenhet av att arbeta i högt tempo och hantera många bollar i luften samtidigt. Du trivs med att vara flexibel och har en god förmåga att växla upp under stressiga perioder med mycket gäster och bongar i köket. Du är van vid gästbemötande och tycker om att laga mat. Kommunikation och lagarbete är avgörande för oss, och du är en teamplayer som ser till att alla arbetar tillsammans för att hålla högsta kvalitet både i köket och i bemötandet av våra gäster. Samtidigt har du förmågan att arbeta självständigt och ta eget ansvar när det behövs.
Om oss: KAJSAS är ett familjeföretag, och KAJSAS I TULLEN ligger mitt i folkmyllret vid Hornstulls strand. Här serverar vi färgglada drinkar, de saftigaste burgarna och premiumkorv - allt tillagat med kärlek och noggrant utvalda råvaror. Vi arbetar som ett tajt team och ser till att alla trivs på jobbet. För oss är personlighet, samarbete och en härlig stämning lika viktiga som att maten och servicen håller högsta kvalitet. Vi har tre fasta enheter på Södermalm och vår vision är att skapa mötesplatser runt om i Stockholm, där varje gäst lämnar som en vän.
Rollen och arbetsuppgifter: Som köksbiträde på KAJSAS får du ett varierat och ansvarsfullt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Beredning av mat/ fastfood
Förberedelser inför service, inklusive disk och städning för att hålla arbetsområdet rent och organiserat.
Kassahantering och att ta emot beställningar.
Ansvara för öppning och stängning av köket, inklusive att säkerställa att alla rutiner följs.
Stödja och hjälpa andra stationer i verksamheten vid behov, för att säkerställa ett effektivt och bra flöde under hela arbetsdagen.
Det viktigaste är att du är redo att arbeta, ha kul på jobbet, samarbeta med dina kollegor och har ett genuint intresse av att utvecklas. Publiceringsdatum2025-09-29Kvalifikationer
Minst några års erfarenhet som kock eller fastfood
Du känner dig trygg i köket och är van vid att arbeta självständigt
Utbildning inom restaurang är meriterande men inget krav
Du har en genuin glädje och kunskap om råvaror
Anställning: Tjänsterna vi söker är deltid med varierande arbetstider under dag, kväll och helg. Intervjuer sker löpande med uppstart i oktober. Lönesättning sker individuellt enligt överenskommelse. Arbetstider under högsäsong är mellan 11:00 - ca 00:00 och under vinterhalvåret mellan 11:00-21:00.
Såhär ansöker du: För att ansöka ber vi dig att skicka en fullständig ansökan med ditt CV, ett personligt brev samt en kort video där du berättar lite om dig själv. Ansökningar tas endast emot via länk.
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556807-5476), http://kajsas.se Arbetsplats
Kajsas Kontakt
Stephanie Östman info@kajsas.se Jobbnummer
9532075