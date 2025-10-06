Kock
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vi söker förstärkning till köket som vill vara med och bidra till den gastronomiska upplevelsen hos vår kund i norra Östergötland. Här arbetar vi med färska råvaror, säsongsbetonat och lagat från grunden med mycket kärlek. Vår ambition är att leverera vacker mat med hög smak varje dag. Vi serverar dagens lunch, fika och i viss mån middagar. Vill du arbeta med oss ska du vara flexibel, en teamspelare, serviceinriktad och älska mat. Låter detta intressant tycker vi att du ska söka till tjänsten som kock till Energikällan i Finspång!
Om rollen
Tjänsten består i att under ledning av kökschefen delta i produktionen av frukostar, luncher och bufféer. Du ansvarar för att det utförs enligt gällande instruktioner med hög kvalitet och god egenkontroll samt att råvarukostnaderna hålls inom kalkylen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i november. Arbetstiderna är till största del dagtid men kvällar och helger förekommer. Placeringsort är Finspång i Östergötland.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat. Du är utbildad kock och har några års branscherfarenhet inom kök. Du är en person som eftersträvar service och kvalitet i allt du gör. Vidare har du förståelse för att service och kvalitet är det viktigaste för att våra gäster ska få den absolut bästa upplevelsen hos oss. Du gillar att jobba i team där vi ställer upp för varandra för att skapa den bästa möjliga restaurangupplevelsen för våra gäster. Du har glimten i ögat, är stresstålig och har förmågan att växla upp när det behövs då tempot stundtals är högt.
Du behöver också vara flexibel och beredd att rycka in där det behövs i verksamheten. Vi ser gärna att du bidrar med din erfarenhet och kunskap för att gynna fortsatta utvecklingen av den produkt och upplevelse vi levererar. Att tala svenska och engelska obehindrat är ett krav då kontakt med gäster förekommer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 2025-11-06. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade.
Vid eventuella frågor om processen, vänligen kontakta Johannes Andersson, Food & Beverage Manager via Johannes.Andersson@se.issworld.com
