kallskänka/kock/matkreatör

Nacka Gourmet & Catering KB / Kockjobb / Stockholm
2026-02-07


Visa alla kockjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nacka Gourmet & Catering KB i Stockholm, Tyresö, Nacka eller i hela Sverige

sommaren närmar sig , 1 april slår vi upp portarna till vårt magiska sommarcafe på södermalm i stockholm stora henriksvik , vi söker en fantastisk person som är pigg glad nyfiken kreativ älskar mat älskar trädgård och service och att jobba i team på menyn står sallader soppa pajer sötsaker vetebröd våfflor i dagsläget du ska vara stresstålig stark icke rökare du ska hantera inköp vi erbjuder en magisk oas i en stor trädgård med sjöutsikt ett litet men lättjobbat kök och utsikt över mälaren god svenska i tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
via mail
E-post: info@nackacatering.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kallskänka".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Nacka Gourmet & Catering KB
Långholmsmuren 21 (visa karta)
117 33  STOCKHOLM

Arbetsplats
Stora Henriksvik

Jobbnummer
9729409

Prenumerera på jobb från Nacka Gourmet & Catering KB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nacka Gourmet & Catering KB: