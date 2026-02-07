kallskänka/kock/matkreatör
2026-02-07
sommaren närmar sig , 1 april slår vi upp portarna till vårt magiska sommarcafe på södermalm i stockholm stora henriksvik , vi söker en fantastisk person som är pigg glad nyfiken kreativ älskar mat älskar trädgård och service och att jobba i team på menyn står sallader soppa pajer sötsaker vetebröd våfflor i dagsläget du ska vara stresstålig stark icke rökare du ska hantera inköp vi erbjuder en magisk oas i en stor trädgård med sjöutsikt ett litet men lättjobbat kök och utsikt över mälaren god svenska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
via mail
E-post: info@nackacatering.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kallskänka".
Detta är ett deltidsjobb.

Nacka Gourmet & Catering KB
