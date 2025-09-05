Junior Hårdvarutestare!
Academic Work söker nu en junior testingenjör till vår kund i Göteborg. Rollen passar dig som har en teknisk utbildning från yrkeshögskola eller högskola och vill få en fot in i fordonsbranschen. Här får du arbeta nära hårdvara och mjukvara i testmiljöer och bidra till utvecklingen av nya system.
OM TJÄNSTEN
Som Junior Hårdvarutestare kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa kvaliteten på vår kunds produkter och tjänster. Du kommer att arbeta nära erfarna kollegor i ett agilt team, där du får möjlighet att bidra med praktiskt testarbete. Rollen innebär att du får en djup inblick i mjukvaruutvecklingscykeln och en chans att utveckla dina tekniska färdigheter.
Behovet för denna roll sträcker sig fram till årskiftet, med möjlighet till förlängning.
Rollen innebär att utföra tester, dokumentera resultat och aktivt bidra till att bibehålla en hög standard på system och applikationer. Du kommer att vara en del av ett team som ständigt strävar efter att leverera felfria och användarvänliga lösningar.
• Hålla en testbil uppdaterat med senaste mjukvara, hårdvara och konfigurationer i sync.
• Dokumentera testresultat och avvikelser.
• Samla loggar och jobba med exploratory testing.
• Enklare test och verifiering av mjukvara i bil och testrigg.
VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasialutbildning inom relevant område.
• Har stort intresse för automotive och att arbeta med hårdvara.
• Har körkort B.
• Har förmåga att arbeta noggrant och strukturerat.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av testverktyg eller bugghanteringssystem.
• Intresse för att lära sig programmering eller automatisering.
• Tidigare erfarenhet från en support- eller teknikroll.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningssam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
