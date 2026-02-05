Junior administratör

Future People AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-05


Vi på Future People söker en junior administratör till vår kund i Solna
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Om rollen
Vi söker nu en junior administratör till ett konsultuppdrag inom infrastrukturverksamhet. Rollen passar dig som är i början av din karriär, är strukturerad, noggrann och trivs i en serviceinriktad och administrativ roll med många kontaktytor.
Du kommer att arbeta i ett team som hanterar mark- och nyttjanderättsavtal kopplade till projekt. Arbetet är administrativt och koordinerande, med både interna och externa kontakter. Du får introduktion och stöd i rollen, men förväntas successivt kunna arbeta mer självständigt.

Publiceringsdatum
2026-02-05

Dina arbetsuppgifter
Administrera avtal med markägare (skicka, följa upp och ta emot)

Hantera ersättningar till markägare (ersättning för markintrång)

Registrera ärenden hos Lantmäteriet samt arkivera dokument i system och projekt

Kommunicera med markägare, ledningsägare, myndigheter och andra berörda parter

Samarbeta med interna funktioner såsom projektledare, anslutningsingenjörer, beredare och tillståndsavdelning

Stötta i uppdatering och utveckling av rutiner samt bidra i enklare processutvecklingsarbete

Skriva mötesanteckningar och dokumentation vid behov

Vi söker dig som:
Har viss erfarenhet av administrativt arbete eller är nyexaminerad med någon form av efterfymnasial utbildning

Är noggrann, strukturerad och serviceinriktad

Kommunicerar tydligt i både tal och skrift

Är bekväm med att ta telefonkontakt och följa upp ärenden

Trivs med att arbeta självständigt men också i samarbete med andra

Kompetenser
Grundläggande till god datorvana

Erfarenhet av Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook, gärna SharePoint)

Förmåga att arbeta i olika system och följa rutiner

Grundläggande förståelse för GDPR är meriterande

Som konsult på Future People
Hos oss får du:

Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder

Trygghet och stöd genom hela uppdraget

Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog

Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär

Konkurrenskraftig lön och goda villkor

Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: 100% Start: så snart som möjligt Sista dag att ansöka är 12/2
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se. Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR.

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7181292-1827111".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Future People AB (org.nr 559389-7274), https://www.futurepeople.se
Drottninggatan 32 (visa karta)
111 51  STOCKHOLM

Arbetsplats
Future People

Jobbnummer
9726142

