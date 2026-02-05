Junior administratör
2026-02-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Järfälla
, Täby
, Södertälje
Vi på Future People söker en junior administratör till vår kund i Solna
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Vi är måna om att du ska trivas - både i din roll och i vårt team. Hos oss är du inte bara en konsult, du är en uppskattad kollega och en viktig del av vår gemenskap.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Om rollen
Vi söker nu en junior administratör till ett konsultuppdrag inom infrastrukturverksamhet. Rollen passar dig som är i början av din karriär, är strukturerad, noggrann och trivs i en serviceinriktad och administrativ roll med många kontaktytor.
Du kommer att arbeta i ett team som hanterar mark- och nyttjanderättsavtal kopplade till projekt. Arbetet är administrativt och koordinerande, med både interna och externa kontakter. Du får introduktion och stöd i rollen, men förväntas successivt kunna arbeta mer självständigt. Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Administrera avtal med markägare (skicka, följa upp och ta emot)
Hantera ersättningar till markägare (ersättning för markintrång)
Registrera ärenden hos Lantmäteriet samt arkivera dokument i system och projekt
Kommunicera med markägare, ledningsägare, myndigheter och andra berörda parter
Samarbeta med interna funktioner såsom projektledare, anslutningsingenjörer, beredare och tillståndsavdelning
Stötta i uppdatering och utveckling av rutiner samt bidra i enklare processutvecklingsarbete
Skriva mötesanteckningar och dokumentation vid behov
Vi söker dig som:
Har viss erfarenhet av administrativt arbete eller är nyexaminerad med någon form av efterfymnasial utbildning
Är noggrann, strukturerad och serviceinriktad
Kommunicerar tydligt i både tal och skrift
Är bekväm med att ta telefonkontakt och följa upp ärenden
Trivs med att arbeta självständigt men också i samarbete med andra
Kompetenser
Grundläggande till god datorvana
Erfarenhet av Microsoft 365 (Word, Excel, Outlook, gärna SharePoint)
Förmåga att arbeta i olika system och följa rutiner
Grundläggande förståelse för GDPR är meriterande
Som konsult på Future People
Hos oss får du:
Ett spännande uppdrag hos en av våra attraktiva kunder
Trygghet och stöd genom hela uppdraget
Ett dedikerat konsultstöd och löpande dialog
Möjlighet att bygga nätverk och ta nästa kliv i din karriär
Konkurrenskraftig lön och goda villkor
Vi håller dig uppdaterad genom hela rekryteringsprocessen - du behöver aldrig undra var du står.
Omfattning: 100% Start: så snart som möjligt Sista dag att ansöka är 12/2
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
Vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post med hänsyn till GDPR. Så ansöker du
