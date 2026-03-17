Jobba extra på lager i Malmö
Vi söker nu lagermedarbetare för extrajobb hos vår kund i Malmö. Uppdraget innebär att förstärka lagerverksamheten vid arbetstoppar och vid behov av extra resurser i det dagliga arbetet.
Tjänsten passar dig som studerar, har ett annat deltidsarbete eller söker ett flexibelt extrajobb där du får arbeta praktiskt i en strukturerad lager- och logistikmiljö.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Plockning och packning av kundorder enligt fastställda rutiner
Mottagning och registrering av inkommande leveranser
Hantering av returer och sortering av varor
Uppdatering av information i lagerhanteringssystem
Bidra till att lagret hålls organiserat, säkert och effektivtKvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en aktiv arbetsmiljö. Du arbetar strukturerat och har förmåga att både arbeta självständigt och samarbeta med kollegor i team.
Tidigare erfarenhet från lager eller logistik är meriterande men inget krav. Du behöver kunna kommunicera på svenska eller engelska samt ha grundläggande datorvana.Om tjänsten
Placeringsort: Malmö
Anställningsform: Behovsanställning / extrajobb
Arbetstider: Flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
https://onlinebemanning.se/
