Interimchef inom cloud och utveckling

2025-09-08
Uppdragsbeskrivning
I rollen som Chef Developer experience & Cloud Shared Services ansvarar du för att etablera och driva en gemensam utvecklingsplattform, säkerställa en smidig och säker molntransformation samt främja samarbete mellan utveckling, drift och säkerhet.
Målet är att skapa en utvecklarupplevelse i världsklass genom en robust och användarvänlig plattform som stödjer företaget att leverera framtidssäkra och hållbara digitala lösningar.
Under interimsuppdraget är fokus på att under tidiga faser etablera och förvalta en skalbar, säker och användarvänlig gemensam utvecklingsplattform som möter hela gruppens behov och möjliggör smidig samverkan och hög produktivitet. Förväntan är att kandidaten snabbt ska kunna bidra med att få tydlighet i angreppsätt och genomförande så att det blir en hög framdrift i arbetet.
Som gruppchef ansvarar du för 2 team med teamchefer och total ca 35 medarbetare och sitter i avdelningen ledningsgrupp, men huvudfokus under interimsperioden är att driva transformation runt utvecklingsplattformen och tillhörande arbetssätt
Akademisk utbildning inom datateknik, systemvetenskap, IT, eller liknande
Systemutvecklarbakgrund med infrastrukturkompetens
Erfarenhet av att etablerat och arbetat med utvecklingsplattform och leverans
Erfarenhet av moderna utvecklingsmetodiker och tekniker (container, etc)
Erfarenhet av publika molnplattformar (Azure är meriterande)
Arbete i linjechefsroller och ledning av team
Erfarenhet från förändringsledning i komplexa organisationer
Egenskaper och färdigheter:
Strategisk och taktisk doer
Tekniskt kunnig och affärsorienterad
Kommunikativ och duktig förändringsledare
Förmåga att skapa förändring och driva transformation med ett användarfokus
Samverkande lagspelare
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
