2025-09-30
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
Visa alla jobb hos Västervik Miljö och Energi AB i Västervik
Västervik Miljö & Energi AB
Vill du vara med och driva utvecklingen inom VA?
Bli en del av vårt engagerade team!
Vi söker nu en ingenjör som vill ta ansvar för och leda utredningar och projekt inom bolaget, med ett särskilt fokus på VA. Som en del av vårt team får du möjlighet att arbeta med spännande uppdrag som sträcker sig från förstudier och utredningar till ledande roller i projekt. Här får du chansen att arbeta både strategiskt och tekniskt, med ett starkt fokus på att utveckla och förbättra vår VA-verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
• Utredning och Projektledning: Leda och genomföra tekniska och strategiska utredningar, projekteringar och projekt, från idé till genomförande.
• Samordning och samverkan: Kontakter med kunder, drift- och underhållspersonal samt andra enheter inom kommunkoncernen för att säkerställa effektiv samordning för att uppnå gemensamma mål.
• Omvärldsbevakning: Hålla dig informerad om branschens utveckling och bygga nätverk med andra VA-verksamheter för benchmarking och samverkan.
• Tekniska beräkningar: Utföra tekniska beräkningar och simuleringar samt ta fram kalkyler och tekniska underlag.
• Digitalisering: Implementera digitala hjälpmedel för visualisering, övervakning och analys av VA-systemen.
Kvalifikationer - vi söker dig som har:
• Teknisk ingenjörsutbildning från universitet/högskola inom VA, miljöteknik, bygg eller samhällsbyggnad. Alternativt en eftergymnasial utbildning eller erfarenhet som bedöms vara likvärdig.
• B-körkort.
• Du behärskar svenska väl, både i tal och skrift, och har goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom förnyelseplanering, byggledning, projektledning samt projektering inom VA, fjärrvärme, el eller fiber.
Som person är du:
• Ansvarstagande, strukturerad och flexibel, med en stark känsla för kvalitet.
• Självständig, men trivs också med att samarbeta i team.
• Social och kommunikativ, med en förmåga att samarbeta både internt och externt.
• Mål- och resultatorienterad, och trivs med att arbeta med flera projekt samtidigt.
Vad kan vi erbjuda dig?
• En nyckelroll där du får vara med och utveckla och driva viktiga utredningar och projekt inom våra tjänster dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
• Utvecklingsmöjligheter i ett växande företag där du får möjlighet att växa och ta större ansvar över tid.
Låter detta som något för dig?
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Utdrag från belastningsregistret och eventuell säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Ersättning
