HR- och Kommunikation
Nu söker vi en engagerad och driven HR-specialist som vill bidra till utvecklingen av Västerviks kommun som en attraktiv arbetsgivare. Hos oss på enheten för HR- och kommunikation blir du en del av ett team som arbetar för visionen "Livskvalitet varje dag" tillsammans med våra 3 200 medarbetare.
Vi står inför en spännande utvecklingsresa där vi fokuserar på att utveckla och förnya våra kommungemensamma HR-processer. Här får du chansen att bidra med din kompetens i ett varierat och strategiskt arbete som gör verklig skillnad - både för organisationen och för alla medarbetare i den.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist arbetar du tillsammans med dina kollegor samtidigt som du har ett särskilt verksamhetsdrivet ansvar för en förvaltning.
Tillsammans med ledningen inom förvaltningen arbetar du i en konsultativ och coachande roll. Som HR-stöd med att identifiera behov, planera och genomföra insatser inom personalområdet. Du är ett viktigt expertstöd till chefer.
Arbetet är mycket varierande och består bland annat av frågor inom arbetsmiljö, personalärenden, löneöversyn, förändringsprocesser, kompetensförsörjning, arbetsrätt och samverkan med fackliga organisationer.
Du kommer tillsammans med övriga kollegor arbeta för att utveckla det koncernövergripande HR-arbetet, som exempelvis handlar om strategi, rutiner, processer, utbildningar. Du kommer även att jobba med vår supportlinje, HR-direkt, som vi i HR-enheten bemannar tillsammans.
Du är en viktig kugge för att vi tillsammans ska verka för en enhetlig arbetsgivarepolitik.
Din kompetens
• Du har högskole-, akademisk eller yrkeshögskoleutbildning inom HR eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.
• Då tjänsten kräver att du kan producera skriftligt material och handlingar med hög kvalitet eller hålla föredrag inför grupper så behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
• Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av liknande roll och arbetat brett med HR-arbete där du har väglett andra chefer.
• Tidigare erfarenhet av att arbetat med samverkansmodell gentemot fackliga organisationer är en merit.
I den här rollen kommer du att arbeta i en dynamisk arbetsmiljö där du behöver vara tydlig, driven och effektiv. Du vågar utmana och kan samtidigt balansera detta med ett stöttande förhållningssätt och prestigelöshet. För tjänsten är det viktigt att man är lyhörd, har mycket god kommunikativ förmåga med en naturlig fallenhet för att bygga och upprätthålla goda relationer. Generellt behövs det att du är trygg i dig själv och i din profession och har ett professionellt bemötande i alla lägen.
Du är skicklig på att utveckla, planera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat sätt för att kunna hantera komplexa sammanhang och arbeta lösningsorienterat. Precis som vi andra på enheten är du en naturlig lagspelare.
Du är bekväm med att arbeta digitalt, gillar att arbeta inom olika system och är nyfiken på ny teknik.Övrig information
För den här tjänsten så behöver du också ha B-körkort.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Vill du veta mer om Västervik? Besök den här länken! https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/
Läs också mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss: www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Välkommen med din ansökan redan idag!
