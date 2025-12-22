Hr-administratör med erfarenhet inom lön
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Hos oss på Hr-enheten i Skärholmen blir du en del av ett engagerat och kompetent team som tillsammans bidrar med stöd till våra verksamheter.
Hr-funktionen har i uppdrag att strategiskt leda förvaltningens Hr-arbete samt vara ett konsultativt stöd till chefer inom samtliga personalprocesser, såsom arbetsrätt, verksamhetsförändringar, rehabilitering, lönebildning, facklig samverkan och förhandlingar samt det övergripande arbetsmiljöarbetet. Vi är en mindre enhet med korta beslutsvägar och vi har ett nära samarbete med kollegor och chefer.
Teamet består av tre Hr-konsulter, två Hr-administratörer och en teamledare. Enheten leds av avdelningschefen för Hr, administration och nämnd.
Då en av våra kollegor går i pension söker vi nu en erfaren och driven Hr-administratör med stark administrativ ådra och expertis inom lönefrågor.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag där du tillsammans med kollegorna arbetar brett inom Hr-området och är en viktig del av att utveckla Hr-processer samt rutiner på förvaltningen. Här jobbar du i ett dedikerat Hr-team som tillsammans skapar en trivsam och god arbetsmiljö. Vi sitter centralt beläget i Skärholmens centrum i nyrenoverade och moderna lokaler. Vi har ett aktivitetsbaserat arbetssätt samt ett öppet arbetsklimat.
Därutöver erbjuder vi dig goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, bra flextidsvillkor, friskvårdsbidrag, semesterväxling, vinter- samt sommararbetstid och möjlighet att arbeta hemifrån två dagar/vecka om arbetet tillåter. Läs gärna om våra övriga förmåner inom Stockholms stad här.
Din roll
I din roll stöttar du administrativt Hr-enheten i förvaltningens Hr-processer. Du är stöd till förvaltningens chefer och medarbetare, och tillsammans med dina kollegor bidrar du till utvecklingsarbetet inom Hr.
I tjänsten kommer du bland annat att
ansvara för internkontroll inom lön och andra Hr-områden
vara ett konsultativt stöd i lönefrågor och kontaktperson mot Stadens centrala lönefunktion
upprätta tjänstgöringsintyg
hantera utlämnande av allmänna handlingar
bevaka funktionsbrevlåda
administrera medarbetarenkäten
stödja förvaltningens arkivarie och kvalitetssäkra hantering av personalakter
skriva mötesprotokoll
organisera flera förvaltningsövergripande evenemang såsom hedersbelöning och utbildningar som rör Hr-området.
I ditt uppdrag kommer du att ha ett särskilt ansvar till frågor som gäller specialistområdet lön där du är vår kontaktperson mot stadens centrala Lön och Pension avdelningen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
en yrkesutbildning inom personal eller lön, alternativt aktuell och gedigen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom löneadministration
goda kunskaper samt aktuell och flerårig erfarenhet inom Hr samt lönefrågor
erfarenhet av att skriva mötesprotokoll
hög digital mognad och IT-vana samt intresse av att lära dig nya system
goda språkliga och skriftliga kunskaper i svenska språket.
Det är meriterande om du har
arbetat i liknande roll inom offentlig förvaltning
erfarenhet från stadens personalsystem LISA.
För att lyckas i rollen är du självgående, tar ansvar för, strukturerar och driver dina arbetsuppgifter framåt. Som person har du en genuin känsla för service och administration där du trivs med omväxlande administrativa arbetsuppgifter. Eftersom arbetet innebär många kontaktytor sätter vi stort värde på din förmåga att samarbeta och ta initiativ i relationsskapandet.
I rollen som Hr-administratör hanterar du känslig information, det är därför viktigt att du har hög integritet och professionalism. Slutligen är du initiativtagande när det gäller dina arbetsuppgifter och även utvecklingsarbetet inom Hr-enheten.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för uppdraget.
"Hej! Jag heter Lisa Pollack och är chef för enheten Hr och internt skydd. För mig är det viktigt att medarbetare trivs på jobbet och känner ett engagemang och en arbetsglädje över det viktiga och roliga arbete vi har. För att uppnå det är jag mån om att du ska känna en hög grad av tillit och delaktighet samtidigt som jag och dina kollegor finns tillgängliga för varandra. Det är viktigt att allas idéer tas till vara och att vi tillsammans utvecklar enhetens arbete för att kunna erbjuda det bästa stödet till våra verksamheter.
Varmt välkommen med din ansöka!"Publiceringsdatum2025-12-22Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. I denna rekryteringsprocess ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Ett arbetsprov kan bli aktuell för slutkandidaterna.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6915". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning Kontakt
Lisa Pollack, Hr-chef 08-50824040 Jobbnummer
9658529