Hemstädningspersonal till hemtjänsten - norrort
Aleo Care AB / Städarjobb / Täby Visa alla städarjobb i Täby
2025-08-27
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Har du erfarenhet av hemstäd eller annan lokalvård? Brinner du för att skapa ordning, trivsel och en ren miljö där andra behöver stöd? Då är du kanske den vi söker till vårt glädjefyllda team där vi arbetar med kvalitet, bemötande och trygghet - varje dag. Hos oss får du ett varierande och självständigt arbete med stor betydelse för kundernas vardag. Du arbetar i privata hem med allt från återkommande hemstädning till punktinsatser som flyttstädning och fönsterputs.
Vi jobbar med stort fokus på kontinuitet, trygghet och kundbemötande - alltid med kvaliteten i centrum.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Arbetsuppgifterna varierar men kan till exempel inkludera:
Hemstädning - Regelbunden städning i privata hem.
Flyttstädning - Noggrann genomgång av hela bostaden inför inflytt/utflytt.
Fönsterputs - Rengöring av fönster i olika typer av hem.
Inköp - Hjälpa kunder med mindre ärenden, som att handla.
Social samvaro - Vara en positiv och trygg närvaro i kundens vardag.
Vem är du?
För att passa hos oss ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
B-körkort - Du kör säkert och är van att navigera i trafikmiljöer.
Flytande svenska - Du behärskar svenska både i tal och skrift och kan kommunicera tydligt.
Social förmåga - Du är lugn, lyhörd och har lätt för att skapa förtroende.
Erfarenhet av städ/lokalvård - Du har tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter.
Digital vana - Har god digital vana och arbetar obehindrat med mobiltelefon och appar.
Flexibilitet - Du är flexibel, noggrann och ansvarsfull i ditt arbete och trivs i en vardag där ingen dag är den andra lik.
Social kompetens - Du är social, utåtriktad och har ett positivt bemötande mot kunder och kollegor.
Professionell - Du har ett professionellt förhållningssätt och god samarbetsförmåga.
Utbildning som lokalvårdare - mycket meriterande.
Stresstålighet - Du behåller lugnet även i intensiva perioder.
Självständighet - Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt.
Öga för detaljer - Du ser både det lilla i hemmet och det viktiga i bemötandet.
Tjänstgöring och arbetsperioder
Tjänstgöring: måndag - fredag.
Arbetstid: 08.00 - 16.00. Tjänsten omfattar ett fast dagschema.
Arbetsplats: Du kommer utgå ifrån något av våra kontor i centrala Täby eller i Täby Kyrkby, och vi tror att du bor i närheten för att underlätta din pendling. Arbetet sker inom Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun - därför är det viktigt att du har god lokalkännedom eller vana av att resa med kollektivtrafik.
Vår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat!
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekomenderat företag via Reco för åren 2021-2024. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
