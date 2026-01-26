Hemstädning i Stockholm på deltid
Twr Bvtler AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Twr Bvtler AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Sollentuna
, Nacka
eller i hela Sverige
Hemstädning i Stockholm på deltid
Som städare på BVTLER har du fasta kunder varje eller varannan vecka. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av hemstädning och är självgående i din yrkesroll. Du är punktlig och har ett öga för detaljer. Du behöver kunna följa instruktioner och ha en positiv attityd. Vi ser även att du har grundläggande kunskaper i svenska eller engelska i både tal och skrift.
Du kommer att arbeta inom hemstädning där du bland annat kommer att få damma, dammsuga, moppa, stryka och tvätta kläder i våra kunders privata hem. Vi söker dig som kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag mellan kl. 8-17.
Vi erbjuder:
En positiv arbetsplats med medarbetaren i fokus
Kollektivavtal och tjänstepension
Betald restid mellan kunder
Fast månadslön
Anställning inleds med 6 månaders provanställning.
Placering: Stockholm Tillträde: Löpande
Rekrytering sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6560004-1807243". Arbetsgivare Twr Bvtler AB
(org.nr 559034-7414), https://karriar.bvtler.se
Ekhagsvägen 4 (visa karta
)
114 18 STOCKHOLM Arbetsplats
Bvtler Jobbnummer
9704270