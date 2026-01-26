Hemstädning i Stockholm på deltid

Twr Bvtler AB / Städarjobb / Stockholm
2026-01-26


Hemstädning i Stockholm på deltid
Som städare på BVTLER har du fasta kunder varje eller varannan vecka. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av hemstädning och är självgående i din yrkesroll. Du är punktlig och har ett öga för detaljer. Du behöver kunna följa instruktioner och ha en positiv attityd. Vi ser även att du har grundläggande kunskaper i svenska eller engelska i både tal och skrift.
Du kommer att arbeta inom hemstädning där du bland annat kommer att få damma, dammsuga, moppa, stryka och tvätta kläder i våra kunders privata hem. Vi söker dig som kan arbeta flexibla arbetstider måndag-fredag mellan kl. 8-17.
Vi erbjuder:

En positiv arbetsplats med medarbetaren i fokus

Kollektivavtal och tjänstepension

Betald restid mellan kunder

Fast månadslön

Anställning inleds med 6 månaders provanställning.
Placering: Stockholm Tillträde: Löpande
Rekrytering sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-07-25
