Barnskötare sökes till Galaxens förskola
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Lessebo Visa alla barnskötarjobb i Lessebo
2026-06-17
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Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 100 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Förskolan Galaxen i Lessebo är en förskola som är byggd i två våningar och har naturen som granne.
Intill oss ligger också kommunens anpassade grundskola och Lessebos F-6 skola.
Förskolorna i Lessebo Kommun arbetar med det kompetenta barnet och barnen ska möta engagerade pedagoger som har barnets bästa i fokus. Vi anpassar miljön efter barnen och vill skapa en miljö som bjuder in till utforskande, nyfikenhet, lust, glädje, trygghet, samarbete, kreativitet och lek och där materialet är tillgängligt. Hos oss vill vi skapa förundran.
Som barnskötare är du en viktig del i ett arbetslag och blir en del i det kollegiala lärandet där vi lär av och med varandra.
Tillsammans skapar vi en utvecklande arbetsmiljö som bygger på reflektionstid (enskilt och i arbetslag), utvecklingsgrupper och kompetensutveckling i olika former.
Rekrytering sker löpande - skicka din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad barnskötare.
• Har god kännedom om läroplanen, Lpfö 18 (reviderad 2025)
• Har en god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
• Har IT-kunskap
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lessebo Kommun
(org.nr 212000-0613)
Lessebo kommun (visa karta
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365 31 LESSEBO Arbetsplats
Lessebo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Anna-Karin Söderberg anna-karin.soderberg@lessebo.se 047812608 Jobbnummer
9969089