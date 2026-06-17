Kompetent lärare i musik till Trollbodaskolan
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2026-06-17
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Trollbodaskolan är en F–9-skola med omkring 620 elever i natursköna Hässelby Villastad. Här möts elever och medarbetare i ljusa, funktionella lokaler som skapar goda förutsättningar för lärande, samarbete och utveckling. Skolans organisation bygger på arbetslag med egna lokaler för undervisning, planering och fritidshemsverksamhet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i musik.
Du är en engagerad och relationsskapande pedagog som har förmåga att skapa en trygg, inkluderande och inspirerande lärmiljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du har ett tydligt elevfokus och drivs av att bidra till varje elevs lärande, utveckling och lust att lära.
Du planerar, genomför, dokumenterar och följer upp undervisningen i enlighet med läroplanens mål och utifrån elevernas behov. Du ser värdet av kollegialt samarbete och bidrar aktivt till utvecklingen av verksamheten tillsammans med arbetslaget.
I rollen som musiklärare förväntas du även ta en ledande roll i planering och genomförande av skolans musikaliska traditioner, såsom luciafirande och skolavslutningar. Mentorskap ingår i tjänsten.
Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i ytterligare ämnen samt erfarenhet av undervisning i de yngre åldrarna.
Vi erbjuder
Som medarbetare på Trollbodaskolan blir du en del av en engagerad och professionell arbetsplats där samarbete, goda relationer och elevernas utveckling står i fokus. Här möts du av kompetenta kollegor, ett närvarande ledarskap och en positiv arbetsmiljö där vi tillsammans utvecklar undervisningen och verksamheten.
Vi erbjuder:
En välfungerande skola med engagerade elever och medarbetare.
Ett starkt kollegialt samarbete och en kultur som präglas av tillit, delaktighet och utveckling.
Möjlighet att påverka och vidareutveckla musikundervisningen på skolan.
Regelbunden kompetensutveckling och goda möjligheter till professionellt lärande.
Stöd från elevhälsa, specialpedagogiska funktioner och skolledning.
Ljusa och ändamålsenliga lokaler i natursköna Hässelby Villastad.
Som anställd i Stockholms stad får du även tillgång till förmåner såsom tjänstepension, friskvårdsbidrag, semesterväxling samt olika möjligheter till kompetensutveckling och karriärutveckling inom en av Sveriges största skolhuvudmän. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Pilörtsgränd 5 (visa karta
)
165 76 HÄSSELBY Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Trollbodaskolan Kontakt
Omid Ishan omid.ishan@edu.stockholm.se 076-1241861 Jobbnummer
9969093