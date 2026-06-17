Uppsala Musikklasser söker NPF-kunnig elevassistent
Stiftelsen Uppsala Musikklasser / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-06-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Uppsala Musikklasser i Uppsala
Om skolan
Uppsala Musikklasser startade sin verksamhet 1982 och har idag över 520 elever i årskurs 3-9 med inriktning kör eller orkester. Utöver musiken präglas skolan av goda studieresultat och stor trygghet. Skolan har ca 50 anställda och är en icke vinstdriven friskola med Stiftelsen Uppsala Musikklasser som huvudman. Skolan är idag belägen i en vacker skolbyggnad på Seminariegatan. Vi söker nu en erfaren elevassistent som även kan fungera som vikarierande lärare.
Hos oss är du med och skapar en skola där alla elever ges möjlighet att nå utbildningens mål och där lärandet upplevs meningsfullt, stimulerande, lustfyllt och tryggt.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Du kommer att jobba tillsammans med undervisande lärare med målet att undanröja hinder för elevers lärande. Du blir en trygg vuxen för eleverna i din närhet och du underlättar övergångar och socialt samspel under hela skoldagen. Du jobbar nära skolans speciallärare och övriga elevhälsoteam med fokus på de yngre eleverna och tid på fritids är därför en del av uppdraget.
Tjänsten är en semestertjänst på 80%.Kvalifikationer
Som medarbetare på Uppsala Musikklasser förväntas du vara en positiv förebild och utöva ett aktivt självledarskap. Du är kreativ, lyhörd och öppen för nya utmaningar och du är mycket lösningsfokuserad. Du har lätt att ställa om vid ändrade omständigheter och du kan snabbt anpassa ditt synsätt och förhållningssätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar till en tillåtande miljö där man vågar göra fel, be om hjälp och lära av sina misstag. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar och kommunicerar på ett empatiskt och konstruktivt sätt. Du skapar goda och hållbara relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare.
Erfarenhet av arbete med elever med autismspektrumtillstånd och ADHD är ett krav.
Om processen
Ansökan skickas via mail med bifogat CV och personligt brev, ej via någon annan webbsida.
Intervjuer kommer att genomföras löpande under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Går du vidare i processen ska du kunna uppvisa ett registerutdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: rekrytering@uppsalamusikklasser.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Uppsala Musikklasser
, http://www.uppsalamusikklasser.se
Seminariegatan 1C (visa karta
)
752 28 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala Musikklasser Kontakt
Rektor
Johan Emilas johan.emilas@uppsalamusikklasser.se Jobbnummer
9969079