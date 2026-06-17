Lärare fritidshem med behörighet i Idrott och hälsa
Ockelbo kommun, Grundskolan / Grundskollärarjobb / Ockelbo Visa alla grundskollärarjobb i Ockelbo
2026-06-17
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I Ockelbo kommun arbetar omkring 500 medarbetare tillsammans för att skapa en bra vardag för kommunens invånare. Med korta beslutsvägar, nära samarbete och stora möjligheter att påverka får du vara med och utveckla både verksamheten och kommunen. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, personalstöd via Falck och möjlighet till semesterdagsväxling. För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för både utveckling i arbetet och balans mellan arbetsliv och privatliv.
Välkommen till Ockelbo – en plats att växa!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad lärare till Ockelbo grundskola som tillsammans med sitt arbetslag vill skapa de bästa förutsättningarna och en trygg skoldag för alla elever. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera din undervisning, i samarbete med dina kollegor. Som lärare har du även ett samarbete med Elevhälsan.
Huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar
• Planera, genomföra och utvärdera undervisningen
• Undervisning i fritidshem och i idrott åk 1-3
• Skapa och utveckla en god miljö för lärande utifrån läroplan och styrdokument
Tjänsten innebär ca. 50% arbete i fritidshem och 50% undervisning i idrott. Om det endast finns behörighet att undervisa i Idrott kan tjänsten anpassas till 50% alternativt att kombineras med arbete i fritidshem.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i fritidshem samt idrott 1-3, tidigare erfarenhet av arbete som lärare ser vi som meriterande. Du står stadigt i skolans styrdokument och kan använda din kunskap på ett effektivt sätt i ditt dagliga arbete.
För att lyckas i uppdraget har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en engagerad pedagog som tar ansvar för dina elevers resultat och lägger stor vikt i att anpassa din undervisning utifrån dina elevers olika förutsättningar och behov.
Utdrag ur belastningsregistret krävs vid anställning.
Tjänsten är tillsvidare men provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Bor du utanför Ockelbo?
Det är närmare än du tror; med X-trafik tar det 22 minuter från Gävle, 35 minuter från Sandviken och 35 minuter från Bollnäs att komma hit.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ockelbo Kommun
(org.nr 212000-2288)
Torggatan 4 (visa karta
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816 30 OCKELBO Arbetsplats
Ockelbo kommun, Grundskolan Kontakt
Rektor grundskolan 1-3, Chef elevhälsan
Stefan Danielsson stefan.danielsson@ockelbo.se 029755336 Jobbnummer
9969091