Mekanikkonstruktörer till Forest Technology Group
Committo AB / Maskiningenjörsjobb / Trollhättan Visa alla maskiningenjörsjobb i Trollhättan
2026-06-17
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Forest Technology Group (FTG) söker nu flera Mekanikkonstruktörer som vill vara med och utveckla nästa generations skogskranar, vagnar och tillbehör. Här får du arbeta nära både produktion och verklig användning, i en roll där nyutveckling, problemlösning och tekniskt kunnande står i centrum.
Rollen passar dig som trivs med att kombinera teoretisk ingenjörskunskap med praktisk förståelse och som vill följa dina konstruktioner hela vägen från koncept till färdig lösning.
OM TJÄNSTEN
För att möta en ökad efterfrågan och fortsätta utveckla framtidens produkter stärker FTG nu sitt teknikteam med flera Mekanikkonstruktörer. Som Mekanikkonstruktör är du med och utvecklar FTG:s framtida produkter och tekniska lösningar. Rollen omfattar både större utvecklingsprojekt och kundanpassade konstruktioner, där du omsätter idéer och behov till robusta, tillverkningsbara och funktionella produkter.
Du arbetar nära produktion, inköp, eftermarknad och leverantörer för att säkerställa att konstruktionerna fungerar i praktiken och möter de krav som ställs i en krävande användningsmiljö. Rollen kombinerar konstruktion, teknisk problemlösning och utvecklingsarbete, med möjlighet att följa dina lösningar från idé och konstruktion till färdig produkt.
Du ingår i FTG:s teknikteam och har möjlighet att utgå från antingen Trollhättan eller Bäckefors. Eftersom en stor del av verksamheten bedrivs i Bäckefors är du också regelbundet på plats i produktionen. Du rapporterar till bolagets Tekniska Chef. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Nykonstruktion av produkter och komponenter
Vidareutveckling och förbättring av befintliga produkter
Kundanpassade konstruktionslösningar
Modellering och konstruktion i SolidWorks
Framtagning av tillverkningsunderlag och teknisk dokumentation
Konstruktion av svetsade stål- och plåtkonstruktioner
Hållfasthetsberäkningar och tekniska bedömningar
Teknisk dialog med leverantörer och andra samarbetspartners
Medverkan vid tester, verifiering och prototypframtagning
Nära samarbete med produktionen kring tillverkning och monterbarhet
OM DIG
Vi söker både dig som är relativt tidig i din karriär och dig som har lång erfarenhet av mekanisk konstruktion. Det viktigaste är att du har ett starkt teknikintresse och vill vara med och utveckla produkter som används i verkligheten varje dag.
Du drivs av att lösa tekniska problem, utveckla produkter och hitta smarta lösningar som fungerar i praktiken. Du har god förståelse för mekanik och hållfasthet och känner dig trygg i att arbeta med konstruktioner som utsätts för höga belastningar. God vana av 3D CAD, gärna SolidWorks, är en förutsättning för rollen.
Som person är du nyfiken, ansvarstagande och prestigelös. Du samarbetar gärna med andra, är praktiskt lagd och har förmågan att växla mellan långsiktiga utvecklingsprojekt och mer operativa frågeställningar när verksamheten kräver det.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Eftergymnasial utbildning inom maskinteknik eller liknande område
Erfarenhet av mekanisk konstruktion
God förståelse för hållfasthetslära
Erfarenhet av svetsade stål- eller plåtkonstruktioner
Erfarenhet av 3D CAD, gärna SolidWorks
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lantbruksmaskiner, fordon eller annan tung mekanisk industri. Kunskap inom FEM, hydraulik eller styrsystem är också ett plus.
KONTAKT
Låter det här som någonting som passar in på dina erfarenheter och ambitioner framåt? Då är du varmt välkommen att höra av dig! I den här rekryteringen samarbetar FTG med Committo. Välkommen att kontakta Linda Samuelsson på +46 702 16 37 52 eller linda.samuelsson@committo.se
, om du har frågor kring tjänsten. Intervjuer och urval sker löpande.
OM FTG
FTG (Forest Technology Group) har genom kontinuerlig innovation levererat hållbara och driftsäkra produkter som varit banbrytande inom utvecklingen av skogsvagnar och skogskranar i Sverige sedan 1950-talet.
Våra tre välrenommerade varumärken – Mowi, Moheda och Källefall – förenar en gedigen tradition av hög kvalitet, teknisk innovation och pålitliga lösningar för skogsindustrin. Sedan början av 2010-talet har vi framgångsrikt vuxit på den europeiska marknaden och är idag en etablerad partner för skogsbrukare över hela kontinenten.
FTG grundades 2005 och består av två systerbolag: FTG Cranes i Sverige och FTG Baltic i Litauen. Vi är en del av Bruks Siwertell Group, en global ledare inom system för hantering av torra bulkmaterial och system för träförädling.
Sedan 2018 ägs Bruks Siwertell Group av JCE Group och Kalmar, två starka aktörer med en tydlig vision för hållbar tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933304-2058762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Committo AB
(org.nr 559190-1227), https://jobs.committo.se
Gunnar W Anderssons Passage (visa karta
)
461 53 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Committo Jobbnummer
9969065