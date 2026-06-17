Tandhygienist sökes till OC Kristianstad
H.f. Oral Care Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Kristianstad Visa alla tandsköterskejobb i Kristianstad
2026-06-17
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Tandhygienist sökes till Oral Care Kristianstad
Vi på Oral Care Kristianstad söker nu en tandhygienist som brinner för munhälsa, kvalitet och ett gott patientbemötande. Hos oss får du en central roll i verksamheten och möjlighet att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kompetenta kollegor – alltid med patientens bästa i fokus.
Om Oral Care
Oral Care är en av Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård med 35 års branscherfarenhet. Idag är vi drygt 1000 medarbetare och erbjuder allmäntandvård för patienter i alla åldrar på våra allmänkliniker samt mobil tandvård för patienter i hemmet.
Oral Care har idag 30 kliniker i Sverige från Umeå till Malmö. Samt även kliniker i Norge och Nederländerna. Planen är att expandera ytterligare.
För den mobila verksamheten finns våra kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping.
Om rollen
Som tandhygienist hos oss arbetar du med:
Undersökningar, diagnostik och behandling inom karies och parodontit
Förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder
Motivation och rådgivning kring munhälsa för patienter i alla åldrar
En viktig roll i utformning och vidareutveckling av klinikens vårdprogram
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med tandläkare, tandsköterskor och klinikledning. Ett gott bemötande, hög servicekänsla och trygg kommunikation med patienten är centralt i rollen.
Vi erbjuder dig
Trygg anställning med kollektivavtal och marknadsmässiga villkor
Goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning.
Ett inkluderande team med stark gemenskap, trivsel och arbetsglädje
Friskvårdsbidrag och attraktiva personalförmåner
Tjänsten är på deltid 80% av heltidstjänst och tillträde är enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist med giltig svensk legitimation
Klinisk erfarenhet är meriterande
God samarbetsförmåga, positiv inställning och hög ansvarskänsla
Noggrann, flexibel och trygg i din yrkesroll
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Erfarenhet av journalsystemet Muntra är meriterande men inget kravSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du kortfattat berättar om dig själv och varför du vill arbeta hos oss. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löper ut – så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen till Oral Care Kristianstad – tillsammans skapar vi framtidens tandvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7918882-2058772". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare H.f. Oral Care Aktiebolag
(org.nr 556346-4840), https://karriar.oralcare.se
Döbelnsgatan 9, vaning 5 (visa karta
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291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Oral Care Jobbnummer
9969068