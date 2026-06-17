Tandhygienist sökes till OC Kristianstad

H.f. Oral Care Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Kristianstad
2026-06-17


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Tandhygienist sökes till Oral Care Kristianstad
Vi på Oral Care Kristianstad söker nu en tandhygienist som brinner för munhälsa, kvalitet och ett gott patientbemötande. Hos oss får du en central roll i verksamheten och möjlighet att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kompetenta kollegor – alltid med patientens bästa i fokus.
Om Oral Care
Oral Care är en av Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård med 35 års branscherfarenhet. Idag är vi drygt 1000 medarbetare och erbjuder allmäntandvård för patienter i alla åldrar på våra allmänkliniker samt mobil tandvård för patienter i hemmet.
Oral Care har idag 30 kliniker i Sverige från Umeå till Malmö. Samt även kliniker i Norge och Nederländerna. Planen är att expandera ytterligare.
För den mobila verksamheten finns våra kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping.
Om rollen
Som tandhygienist hos oss arbetar du med:

Undersökningar, diagnostik och behandling inom karies och parodontit

Förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder

Motivation och rådgivning kring munhälsa för patienter i alla åldrar

En viktig roll i utformning och vidareutveckling av klinikens vårdprogram

Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med tandläkare, tandsköterskor och klinikledning. Ett gott bemötande, hög servicekänsla och trygg kommunikation med patienten är centralt i rollen.
Vi erbjuder dig

Trygg anställning med kollektivavtal och marknadsmässiga villkor

Goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning.

Ett inkluderande team med stark gemenskap, trivsel och arbetsglädje

Friskvårdsbidrag och attraktiva personalförmåner

Tjänsten är på deltid 80% av heltidstjänst och tillträde är enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2026-06-17

Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist med giltig svensk legitimation

Klinisk erfarenhet är meriterande

God samarbetsförmåga, positiv inställning och hög ansvarskänsla

Noggrann, flexibel och trygg i din yrkesroll

Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt

Erfarenhet av journalsystemet Muntra är meriterande men inget krav

Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du kortfattat berättar om dig själv och varför du vill arbeta hos oss. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löper ut – så vänta inte med din ansökan.
Varmt välkommen till Oral Care Kristianstad – tillsammans skapar vi framtidens tandvård.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7918882-2058772".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
H.f. Oral Care Aktiebolag (org.nr 556346-4840), https://karriar.oralcare.se
Döbelnsgatan 9, vaning 5 (visa karta)
291 31  KRISTIANSTAD

Arbetsplats
Oral Care

Jobbnummer
9969068

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