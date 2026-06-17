Orderkoordinator med fokus på logistik till Stockholm
Andara Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-17
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Vill du arbeta i en varierad roll där du får kombinera administration, orderhantering och logistik? Trivs du i en miljö där du får ta stort eget ansvar, driva frågor framåt och vara spindeln i nätet mellan kunder, leverantörer och interna funktioner?
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad orderkoordinator till ett väletablerat företag med verksamhet i hela Norden. Här erbjuds du en bred roll med många kontaktytor och goda möjligheter att påverka och utveckla både arbetssätt och processer. Du blir en viktig del av verksamheten och får arbeta i en internationell miljö där samarbete, initiativförmåga och kundfokus värderas högt.
Om rollen
Som orderkoordinator kommer du att arbeta med varierande administrativa arbetsuppgifter inom order, leverans och logistik. Du kommer att lägga stort fokus i logistikprocessen och fungera som länken mellan externa logistikpartners, lager, kunder och interna avdelningar. Tjänsten kombinerar operativt ansvar i det dagliga arbetet med ett aktivt deltagande i utveckling och förbättring av processer och arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Säkerställa företagets logistikflöde mot kunder.
Vara huvudsaklig kontaktperson för alla logistikrelaterade frågor.
Driva förbättringsaktiviteter och delta i olika utvecklingsprojekt.
Ansvara för hantering och uppföljning av reklamationer och returer.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom order, kundservice och logistik. Du har god förståelse för logistik- och leveransflöden. Du har erfarenhet av tull, frakt, import och export. Du bör vidare vara en van användare av olika affärssystem och det är mycket meriterande om du har arbetat i SAP. Det är ett krav att du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.
Vem är du?
Vi tror att du är en strukturerad och ansvarstagande person som trivs med att ha många kontaktytor och ett varierat arbetsinnehåll. Du har ett starkt servicefokus, arbetar proaktivt och tar gärna egna initiativ när du ser möjligheter till förbättringar.
Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med både kollegor, kunder och externa samarbetspartners. Rollen kräver att du är självgående och trygg i att fatta beslut inom ditt ansvarsområde. Du tycker om att analysera problem, hitta effektiva lösningar och bidra till att utveckla processer och arbetssätt.
Mer om tjänsten
Hyrköp, de första 6 månaderna är du anställd som konsult via Andara och därefter övergår anställningen till vår kund om båda parter önskar
Tillsättning: enligt överenskommelse efter sommaren
Omfattning: heltid
Placering: Stockholm med möjlighet till hybrid en dag i veckan
Vid frågor om tjänsten går det fint att kontakta Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi läser och kallar till intervjuer löpande.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933619-2058822". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://andaraprofessionals.teamtailor.com
Drottninggatan 29 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Andara Professionals Jobbnummer
9969081