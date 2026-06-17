Flexibelt deltidsjobb inom terminal och logistik
LN Personal AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LN Personal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Söker du ett aktivt extrajobb där du får röra på dig, arbeta i ett högt tempo och vara en del av ett engagerat team? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu flera medarbetare till vår kunds terminalverksamhet öster om Göteborg. Företaget är en väl etablerad aktör inom transport- och logistikbranschen och hanterar dagligen stora flöden av paket och gods som ska vidare till mottagare runt om i landet.
Som terminalmedarbetare blir du en viktig del av logistikkedjan. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att sortera försändelser, scanna gods, lasta och lossa fordon samt säkerställa att paket och leveranser hanteras på ett effektivt och korrekt sätt. Arbetet sker i ett högt tempo där samarbete och ansvarstagande är avgörande för att verksamheten ska fungera smidigt.
Det här är en tjänst för dig som trivs med fysiskt arbete och som motiveras av att arbeta mot tydliga mål tillsammans med dina kollegor.
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Öster om Göteborg
Omfattning: Deltid vid behov
Arbetstider: Dag och kväll, arbetspassen varierar från 4-8 timmars pass.
Anställningsform: KonsultuppdragPubliceringsdatum2026-06-17ProfilKvalifikationer
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier eller annat arbete
• Flytande svenska i tal och skrift
• B-körkort och tillgång till bil
• Erfarenhet av fysiskt arbete inom lager, terminal, logistik eller liknande verksamhet
Meriterande
• Truckkort
• Tidigare erfarenhet av terminalarbete
• Goda kunskaper i engelska
• ADR 1.3
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov. Du uppskattar ett högt arbetstempo och kan hålla fokus även när det är mycket att göra. Eftersom arbetspassen bokas utifrån kundens behov är det viktigt att du är flexibel och har möjlighet att arbeta med kort varsel.
Vi värdesätter personer som bidrar med en positiv inställning, samarbetar väl med andra och som är beredda att göra det lilla extra när situationen kräver det.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare LN Personal AB
(org.nr 556646-3591)
Victor Hasselblads gata 9A (visa karta
)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
LN Personal Kontakt
Jonna Eliasson jonna@lnpersonal.se Jobbnummer
9969083