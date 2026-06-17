Interimschef Operativ Sjömätning
Selecta Recruitment AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-06-17
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Om uppdraget
En statlig myndighet söker en erfaren och engagerad Interimschef Operativ Sjömätning för ett tidsbegränsat uppdrag med start den 1 september 2026.
Som ställföreträdande chef för Operativ Sjömätning kommer du att ha en central roll i ledningen av verksamheten och bidra till att säkerställa en effektiv, säker och välfungerande organisation. Operativ Sjömätning består av cirka 37 medarbetare som arbetar ombord på fartyg runt om i Sverige.
Du kommer att ha personal- och arbetsmiljöansvar för cirka hälften av medarbetarna samt kunna leda hela verksamheten vid behov. Rollen innebär ett nära samarbete med chefen för Operativ Sjömätning, chefen för Sjömätning Förvaltning och övriga medlemmar i Produktionsledningens ledningsgrupp.
Omfattning
Heltid (100 %)
Uppdragsperiod: 2026-09-01 – 2027-02-28
Placeringsort: Norrköping
Resor med övernattning inom Sverige förekommer
Arbetet utförs huvudsakligen på plats i Norrköping. Möjlighet till distansarbete 1–2 dagar per vecka kan finnas beroende på verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Genomföra medarbetarsamtal och lönesamtal
Coacha och utveckla medarbetare
Ansvara för personalplanering kopplad till fartygsverksamheten
Följa upp arbetsmiljöronder, riskanalyser och arbetsplatsträffar
Driva rekryteringsprocesser tillsammans med ansvarig chef
Delta aktivt i Produktionsledningens arbete och ledningsgrupp
Bidra till utveckling och utvärdering av rollen som ställföreträdande chefKvalifikationerKvalifikationer
Dokumenterad och mångårig erfarenhet av att leda personal i första linjen
Erfarenhet av fullt verksamhets-, resultat- och arbetsmiljöansvar
Erfarenhet av att leda personal på distans
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Erfarenhet som interimschef under minst ett år
Erfarenhet av att leda personal inom dygnet-runt-verksamhet
Erfarenhet från säkerhetskänslig verksamhet
Erfarenhet från maritima miljöer eller sjönära verksamhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är en trygg och tydlig ledare
Har ett coachande och kommunikativt ledarskap
Har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa relationer
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i en verksamhet med höga krav på kvalitet, säkerhet och samverkan
Referenser
Du ska kunna uppvisa referens från minst ett liknande chefsuppdrag genomfört under de senaste fem åren, där leveransen har genomförts på ett tillfredsställande sätt enligt uppdragsgivarens bedömning.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV, relevant erfarenhetsbeskrivning samt referensuppgifter.
Märk din ansökan med: "Interimschef Operativ Sjömätning – Norrköping".
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@selectarecruitment.se
E-post: info@selectarecruitment.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operativ Sjömätning". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039)
603 36 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9969094