Hemstäderska 65% i Täby med omnejd
2026-02-10
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Hej!
Vi på Grön Städning söker dig som vill bli en del av vårt team!
Vi arbetar med hemstädning i Stockholm, du kommer framför allt arbeta i Täby med omnejd.
Vi arbetar vardagar, dagtid. Du kommer att arbeta 65% eller mer. Vill du hellre arbeta 50% eller vara timanställd finns det även möjlighet till detta.
Vi ger dig bidrag till ditt busskort om du åker kommunalt till våra kunder.
Du kommer att få en provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning - vi vill gärna att du fortsätter med oss om allt fungerar väl!
Om du tycker om att göra fint i privata hem, är noggrann, ärlig och längtar efter en trevlig och stabil arbetsgivare, trevliga kollegor och fast månadslön, kollektivavtal och bra arbetsvillkor, så rekommenderar vi dig att söka denna tjänst!
Vi ser fram emot att höra av dig!
Vänliga hälsningar
Josefin
VD
Grön Städning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: info@gronstadning.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemstäderska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grön och miljövänlig städning Sverige AB
(org.nr 559093-0896), http://www.gronstadning.se
Ellagårdsvägen 40A (visa karta
)
187 45 TÄBY Arbetsplats
Grön Städning AB Jobbnummer
9735272