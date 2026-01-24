Hemstädare (heltid)
Städföretag Housekeeping Långedrag AB växer och söker hemstädare (tillsvidare anställning på heltid, Måndag - Fredag)
Gillar du att städa, vill ha ett fast jobb från måndag till fredag, bra och stöttande team, fast månadslön, stabilitet och tillväxtmöjligheter, då är det här jobbet för dig!
Om du talar engelska, har erfarenhet av hemstädning och B-körkort (personbil behövs ej), ansök genom att skicka ditt CV till jobb@langehouse.se
OBS! Engelska och B-körkort är ett krav!
Hoppas vi ses snart! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: jobb@langehouse.se Arbetsgivarens referens
