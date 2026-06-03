Webbredaktör till Solna
Andara Group AB / Journalistjobb / Solna Visa alla journalistjobb i Solna
2026-06-03
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Vi söker en webbredaktör till vår kund i Solna. Vår kund är ett IT-bolag som växer och utökar sitt marknadsteam med en ny roll, en webbredaktör.
Som webbredaktör ansvarar du för innehållet på digitala plattformar och säkerställer att det är relevant, engagerande och optimerat för både användare och affärsmål. Du arbetar nära marknadsteamet och har en central roll i att utveckla och förbättra den digitala närvaron.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar att publicera och underhålla innehåll på företagets webbplatser, webshop och övriga digitala kanaler. Du planerar och genomför digitala kampanjer tillsammans med marknadsteamet, följer upp och utvecklar processer för leadshantering samt publicerar SEO-optimerat innehåll som stärker synlighet, trafik och konvertering.
Rollen innefattar även att analysera och identifiera möjligheter att förbättra användarupplevelsen och konverteringsgraden på webbplatsen. Du driver förbättringsprojekt kopplade till webbplatsens funktionalitet, innehåll och tekniska utveckling samt säkerställer att allt publicerat innehåll följer företagets varumärke, riktlinjer och kommunikationsstandarder.
Kvalifikationer och erfarenheter
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning inom kommunikation, media, marknadsföring eller motsvarande. Du har minst två till tre års erfarenhet av arbete som Web Editor, webbredaktör eller från en liknande roll med ansvar för digitalt innehåll.
Du har god kunskap om SEO och erfarenhet av att optimera innehåll för sökmotorer. Du har även förståelse för användarupplevelse (UX), konverteringsoptimering och hur digitala kanaler kan utvecklas utifrån data och användarbeteenden. Vidare har du erfarenhet av CMS-verktyg, gärna Adobe Experience Manager (AEM) eller liknande plattformar, samt god kunskap om webbanalysverktyg som Google Analytics eller Adobe Analytics.
Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en driven och lösningsorienterad person som gärna tar initiativ och stort eget ansvar för ditt arbete. Du kombinerar kreativitet med struktur och har förmågan att hantera flera projekt parallellt utan att tumma på kvalitet eller detaljer.
Du har ett stort tekniskt intresse och en genuin nyfikenhet runt företagets verksamhet. Du drivs av att förstå affären, kunderna och tjänsteutbudet.
Mer om tjänsten
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos oss på Andara Group
Omfattning: Heltid med möjlighet till hybrid
Placering: Solna
Tillträde: Omgående
Vid frågor om tjänsten går det fint att kontakta Linda Gadd på mejl linda.gadd@andaragroup.se
.
Skicka in din ansökan redan idag! Vi läser och kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7847193-2034701". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://andaraprofessionals.teamtailor.com
Solna centrum (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Andara Professionals Jobbnummer
9946601