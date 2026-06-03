Senior ekonom, erfarenhet från analys av banker och finansiella marknader
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2026-06-03
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Har du erfarenhet från analys av banker och finansiella marknader och vill vara verksam i händelsernas centrum? Vill du bidra i arbetet med att hantera finansiella kriser och i det förebyggande arbetet för att mildra konsekvenserna av en kris? Då är det här en tjänst för dig.
VI ERBJUDER DIG utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och mycket stor möjlighet till kompetensutveckling.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Som senior ekonom på bankenheten analyserar du de banker som är av vikt för det svenska banksystemet, med fokus på dess risker och sårbarheter. Övergripande syftar arbetet till att analysera och bedöma motståndskraften i banksystemet, vilket bidrar till att få ett mer robust banksystem. En viktig roll är att du hjälper och agerar bollplank för andra medarbetare i olika projekt och uppgifter. Exempelvis bidrar du i arbetet med att:
följa och analysera bankers affärsmodeller och de finansierings- och derivatmarknader som banker använder sig av,
arbeta med analys av olika risker i banksystemet, såsom kreditrisker, likviditetsrisker, cyberrisker och klimatrelaterade risker,
arbeta med olika policyförslag och regleringsfrågor för banker, både internationellt och nationellt i samarbete med andra svenska myndigheter,
representera Riksbanken i officiella sammanhang och vara delaktig i internationellt policyarbete,
arbeta med krisförberedande frågor, exempelvis solvensbedömning, systemviktighetsbedömning, likviditetstillförsel, etc.
DITT TEAM
Bankenheten är en av fyra enheter på avdelningen för finansiell stabilitet. https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/organisation/
kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
Bankenheten består idag av 14 medarbetare med olika bakgrund. Förutom finansiella stabilitetsfrågor deltar medarbetare på enheten ofta i projekt med bankanknytning som spänner över flera delar av Riksbanken.
MER OM DIG
Du har lägst en kandidatexamen i finansiell ekonomi, nationalekonomi, en ingenjörsutbildning med ekonomisk inriktning eller annan liknande utbildning. Du har minst tio års arbetslivserfarenhet inom bankanalys eller andra bankrelaterade frågor.
Som person är du kreativ, har gott omdöme och en mycket god analytisk förmåga. Du är också van vid och tycker om att arbeta i grupp och är bra på att samarbeta och kommunicera. Du arbetar strukturerat, levererar med god kvalitet och är skicklig på att presentera och skriva texter, både på svenska och på engelska. Att du har ett stort intresse för samhällsekonomiska frågor ser vi som en självklarhet.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Kontor i centrala Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Som landets centralbank har vi en nyckelroll för individer, hushåll och företag i Sverige och i över 350 år har vi utforskat nya vägar för att vara i framkant – från kopparplåtmynt till AI. Oavsett inom vilket område din kompetens finns – är det med stolthet vi tar oss an våra uppdrag. Tillsammans arbetar vi för en låg och stabil inflation, bidrar till ett effektivt och stabilt finansiellt system och säkerställer att betalningar fungerar smidigt, även i kriser. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/jobba-hos-oss/vi-erbjuder/.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 22 juni. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning. Då vi arbetar med löpande urval ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/jobba-hos-oss/for-dig-som-vill-soka-jobb-hos-oss/.
Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Riksbank
(org.nr 202100-2684), https://www.riksbank.se/
103 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Riksbanken Kontakt
Chef Bankenheten
David Forsman david.forsman@riksbank.se Jobbnummer
9946606