Hamnförvaltare
2025-10-03
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Vi söker en engagerad hamnförvaltare!
Som hamnförvaltare blir du en nyckelperson i vår verksamhet.
Ditt uppdrag är att tillsammans med dina kollegor på avdelningen, i förvaltningen och i samverkan med kommunen i övrigt arbeta för en positiv samhällsutveckling i vår kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Lysekils kommun befinner sig i en utvecklingsfas. En ny organisation har startats upp september 2025 där vår nya fastighetsavdelning har fått ett tydligare och utökat uppdrag för kommunens fastigheter.
Hamn och lokalenheten ansvarar för kommunens lokalförsörjning, hamnanläggningar och kommunens fordon.
Hamnverksamheten ansvarar för både fasta båtplatser, gästhamnar och ställplatser för husbilar med mycket kundkontakter. Fastighetsverksamheten ansvarar för att driva det operativa arbetet med lokalförsörjning från behovsanalys till genomförande i dialog med kommunens kärnverksamheter men också för den långsiktiga utvecklingen av kommunens fastighetsinnehav. Enheten bär ansvar för kommunens fordonsflotta. Enheten en viktig roll att stödja kommunens kärnuppdrag.Dina arbetsuppgifter
Som hamnförvaltare hos oss får du ett varierat uppdrag där du jobbar både strategiskt och operativt med allt från upplåtelser och miljötillstånd till säkerhetsfrågor och underhållsplanering.
Hamnförvaltaren ansvarar för att utveckla kommunens hamnverksamhet i enlighet med lagstiftning, tillstånd och kommunala styrdokument. Du säkerställer drift och tillsyn av småbåtshamnar, handelshamn och ställplatser och hanterar avtal och rapportering.
Du företräder kommunen i kontakter med myndigheter och kommersiella aktörer.
Du har nära kontakt med både kollegor och externa aktörer som myndigheter och kunder, och du trivs i en roll där myndighetsansvar kombineras med god service och ett lösningsorienterat kundfokus. Du arbetar också på uppdrag av Lysekils Hamn AB.Kvalifikationer
Du ska ha relevant eftergymnasial utbildning inom sjöfart, teknik eller liknande. Ett stort plus är om du har erfarenhet av hamndrift, kommunal förvaltning och har vana av att hantera myndighetskontakter. God svenska i tal och skrift är en förutsättning för uppdraget.
Vi tror att du:
- Har ett genuint intresse för båtar och hamnverksamheten
- Har lätt för att samarbeta och en serviceinriktad attityd
- Kan tolka avtal och ser helheten i hamnverksamheten
- Har erfarenhet av hamnförvaltning eller teknisk förvaltning
- Är strukturerad och kommunikativ
- Har en naturlig förmåga att skapa goda relationer och bygga förtroende.
Låter detta som något för dig? Sök och bli en del av vårt team!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
