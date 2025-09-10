Gymnasielärare i svenska
Vårgårda kommun, Utbildning Gymnasium / Gymnasielärarjobb / Vårgårda Visa alla gymnasielärarjobb i Vårgårda
2025-09-10
, Herrljunga
, Ale
, Alingsås
, Vara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vårgårda kommun, Utbildning Gymnasium i Vårgårda
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Sundlergymnasiet är en skola där ledorden är nytänkande och flexibilitet. Vi möter eleverna och jobbar tillsammans med dem så att de utvecklar de kunskaper och färdigheter de behöver för att nå sina mål och drömmar. Vi arbetar utifrån MI-metoden och processer där organisation, personal och elevhälsa knyts samman. Vi är skola där mänskliga rättigheter och värdegrundsarbete värnas och genomsyrar verksamheten. På Sundlergymnasiet arbetar många program med internationalisering där elever och lärare deltar i olika typer av utbyten.
Sundlergymnasiet ligger ett stenkast från järnvägsstationen i Vårgårda.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Undervisning i svenska på på högskoleförberedande program.Kvalifikationer
Vi ser helst att du är legitimerad lärare i svenska för gymnasiet.
Erfarenhet av undervisning i svenska och/eller högskolestudier i svenska är meriterande.
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277329". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda kommun
(org.nr 212000-1454) Arbetsplats
Vårgårda kommun, Utbildning Gymnasium Kontakt
Rektor
Maria Eriksson Svanberg maria.eriksson-svanberg@vargarda.se 0322- 600 988 Jobbnummer
9502814