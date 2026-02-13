Gruppchef Underhåll Förråd
SCA Obbola AB
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Hos SCA Obbola hittar du världens största och modernaste kraftlinermaskin. Vi arbetar för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och hos oss får du arbeta med den senaste högteknologiska utrustningen, samla värdefulla erfarenheter från en innovativ industri och bidra till att skapa produkter med minimal miljöpåverkan. Vi utvecklar framtidens fabrik!
Just nu söker vi en Gruppchef Förråd till SCA Obbola, välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Som Gruppchef Förråd leder och utvecklar du ditt team på sex medarbetare, för att uppnå verksamhetens mål - alltid med säkerhet i fokus. Du planerar arbetet på kort och lång sikt där du bland annat ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet, driver förbättringsarbete och säkerställer att reservdelar och material hanteras, planeras och optimeras för hög driftsäkerhet samt produktivitet.
Avdelningen säkerställer att förrådsverksamheten stödjer produktion på ett effektivt sätt, för att skapa värde för hela fabriken. Du har ett nära samarbete med underhåll, inköp, drift och andra funktioner och du ansvarar för att reservdelar finns hemma och levereras i rätt tid på rätt plats. Rollen innefattar även samordning av insatsvaror till fabriken. Rollen är placerad på vårt förråd, beläget i Holmsund.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med förståelse för ekonomi och materialflöden. Med ordning och reda som ledord tar du ansvar för att planera och strukturera arbetet utifrån verksamhetens behov. Du drivs av att vara en god förebild och tar ansvar för både ditt egna och teamets arbete, samtidigt som du ser möjligheter i en ständigt utvecklande arbetsmiljö.
Du är en person som trivs i en stödjande roll och har en serviceinriktad inställning. Genom att arbeta systematiskt och lösningsfokuserat ser du till att ditt team levererar på hög nivå och bidrar till verksamhetens framgång.
För att passa in i rollen behöver du:
* Ha en bakgrund inom förråd, logistik, inköp eller försäljning, gärna inom tung industri.
* Ha B-körkort.
* Ha ett tydligt säkerhetsfokus.
* Behärska svenska och engelska då språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som ledare, chef eller om du har arbetat inom liknande område tidigare. Det är även meriterande om du har arbetslivserfarenhet av arbete i affärssystemet SAP.
Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Rollen är en tillsvidareanställning med placering på förrådet i Holmsund.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Amanda Albano, Avdelningschef Underhåll, amanda.albano@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Victoria Vikman, HR Specialist Rekrytering, victoria.vikman@sca.com
Urval sker efter sista ansökningsdagen, som är den 16/3 2026. I samband med intervju kontrollerar vi giltig identitetshandling. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
