Generalsekreterare till Human Bridge
2026-04-08
Human Bridge är en biståndsorganisation som arbetar för människa och miljö. Vi samlar in, reparerar och skickar ut sjukvårdsmaterial och hjälpmedelsutrustning till länder där resurserna är små. Samtidigt samlar vi in kläder, skor och textilier som går till direkta biståndsinsatser eller som säljs för att finansiera olika biståndsprojekt.
Nu söker vi en generalsekreterare som vill leda och utveckla organisationen i en tid av både utmaningar och möjligheter.
Som generalsekreterare har du det övergripande ansvaret för organisationens verksamhet, ekonomi och utveckling. Du leder organisationen genom regionchefer samt funktioner inom ekonomi, administration och stab.
Uppdraget innebär att:
leda organisationen genom förändring och utveckling
stärka och utveckla affärsverksamheten inom textilinsamling
vidareutveckla biståndsarbetet och dess genomslag
representera organisationen gentemot partnerorganisationer, givare, myndigheter och media
Det här är en aktiv och verksamhetsnära ledarroll där du förväntas vara drivande i både strategiska och operativa frågor.
Vi söker en trygg och engagerad ledare med erfarenhet av att utveckla organisationer och verksamheter.
Du har sannolikt:
erfarenhet av ledarskap i förändring och utveckling
vana att kombinera affärsmässighet med samhällsnytta
stark kommunikativ förmåga och förtroendeskapande ledarskap
god ekonomisk förståelse
Det är meriterande med erfarenhet från biståndsverksamhet, logistik, återvinning eller ideell sektor. Erfarenhet från industriell produktion eller sorteringsverksamhet, second hand, sjukvårdssektorn eller sociala arbetsmarknadsinsatser (t.ex. arbete med bidragsanställningar eller arbetsintegrering) är också värdefullt.
Tjänsten är placerad i Holsbybrunn och innebär resor inom Sverige. Körkort krävs.
Vill du vara med och utveckla en organisation där hållbarhet, entreprenörskap och bistånd möts i praktiken?
Välkommen med din ansökan.
Human Bridge är idag Sveriges största insamlare av textilier. Genom insamling, sortering och återbruk skapar vi resurser till internationellt bistånd, bland annat genom leveranser av sjukvårdsutrustning till sjukhus i exempelvis Afrika och Ukraina.
Organisationen har drygt 100 anställda och verksamhet i flera delar av Sverige, med huvudkontor i Holsbybrunn. Vår verksamhet kombinerar affärsdriven textilhantering med biståndsarbete och ett starkt miljöperspektiv.
Human Bridge är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med syfte att förbättra livsvillkoren för människor som lever i utsatthet - oavsett nationalitet, politisk eller religiös övertygelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Påverka Nu Sverige AB
(org.nr 556775-4170)
574 53 HOLSBYBRUNN
För detta jobb krävs körkort.
Human Bridge
9841064